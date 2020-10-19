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Премьер-лига

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Дикий: Если бы можно было развести матчи Динамо и Шахтера по времени, мы бы развели их

Премьер-лига
(2 голосов)

В УПЛ говорят, что матчи Шахтера и Динамо в одно время ставили в интересах клуба

Дикий: Если бы можно было развести матчи Динамо и Шахтера по времени, мы бы развели их
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ответил на вопросы о проведении матчей "Шахтера" и "Динамо" в одно время.

- Почему матчи "Динамо" и "Шахтера" три тура подряд проходят в одно время?

– Если бы можно было их развести, мы бы развели их.

- Почему не удалось этого сделать?

– Все было сделано в интересах клубов.

- Как прокомментируете слова Александра Денисова, который обвинил УПЛ в недостаточном старании в вопросе разведения матчей по времени?

– Мы с Александром Денисовым имели разговор по этому вопросу. Он прекрасно понимает ситуацию, если честно, его слова меня немного удивили.

- Насколько возможны подобные накладки на протяжении чемпионата?

– Мы будем делать все, чтобы их минимизировать и стараться, чтобы их не было. От этого никто не выигрывает: ни лига, ни болельщики, ни транслятор. Эта ситуация никому не интересна.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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anonimus (Київ)
19.10.2020 в 23:15
В норі у кротів "раздор", чекаємо з попкорном на продовження
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
19.10.2020 в 23:00
Диву даюся, якийсь пенісов в своїх інтересах, які тільки не підійме питання у своєму бальшому шахтьорі і тут уже ціла рать УПЛ заспокоює його , що не дай бог не розсердився дуже. Ну от і де чиї шавки працюють?
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+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.10.2020 в 22:56
дикарь
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0
-1
Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 23:04
пЕнисов.
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
19.10.2020 в 22:42
Що за маячня? Коли в УПЛ грало 16 команд, то розводити можна було, а тепер з 14-ма командами - "не можливо"??? Кому він цю локшину вішає?
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
19.10.2020 в 22:38
Мир кривых зеркал. Какие интересы клубов предследуют? Ведь теряется аудитория просмотра, их делят. Вместо того, чтобы смотрели больше два матча в два разных временных слота
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+3
0
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simargl (Чернигов)
19.10.2020 в 22:35
Не интересна ?? Была бы не интересна так бы не делали. Микровойна ...
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+1
0


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