Дикий: Если бы можно было развести матчи Динамо и Шахтера по времени, мы бы развели их

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ответил на вопросы о проведении матчей "Шахтера" и "Динамо" в одно время.

- Почему матчи "Динамо" и "Шахтера" три тура подряд проходят в одно время?

– Если бы можно было их развести, мы бы развели их.

- Почему не удалось этого сделать?

– Все было сделано в интересах клубов.

- Как прокомментируете слова Александра Денисова , который обвинил УПЛ в недостаточном старании в вопросе разведения матчей по времени?

– Мы с Александром Денисовым имели разговор по этому вопросу. Он прекрасно понимает ситуацию, если честно, его слова меня немного удивили.

- Насколько возможны подобные накладки на протяжении чемпионата?

– Мы будем делать все, чтобы их минимизировать и стараться, чтобы их не было. От этого никто не выигрывает: ни лига, ни болельщики, ни транслятор. Эта ситуация никому не интересна.