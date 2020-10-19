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Дикий: Если бы можно было развести матчи Динамо и Шахтера по времени, мы бы развели их
В УПЛ говорят, что матчи Шахтера и Динамо в одно время ставили в интересах клуба
Исполнительный директор
- Почему матчи "Динамо" и "Шахтера" три тура подряд проходят в одно время?
– Если бы можно было их развести, мы бы развели их.
- Почему не удалось этого сделать?
– Все было сделано в интересах клубов.
- Как прокомментируете
– Мы с Александром Денисовым имели разговор по этому вопросу. Он прекрасно понимает ситуацию, если честно, его слова меня немного удивили.
- Насколько возможны подобные накладки на протяжении чемпионата?
– Мы будем делать все, чтобы их минимизировать и стараться, чтобы их не было. От этого никто не выигрывает: ни лига, ни болельщики, ни транслятор. Эта ситуация никому не интересна.
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