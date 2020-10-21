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Матч Динамо - Александрия пройдет без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Ожидаемое решение киевского клуба

Матч Динамо - Александрия пройдет без зрителей
Новина українською

Матч 7-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и "Александрией" пройдет без зрителей.

Ранее Кабмин ужесточил карантин, ограничение на посещение матчей УПЛ болельщиками продлили до конца 2020-го.

В то же время матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" (0:2) прошел со зрителями с ограничением до 30% вместимости стадиона.

Напомним, что матч "Динамо" – "Александрия" состоится в субботу 24 октября.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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