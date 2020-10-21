Премьер-лига
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Матч Динамо - Александрия пройдет без зрителей
Ожидаемое решение киевского клуба
Матч 7-го тура
Ранее Кабмин ужесточил карантин, ограничение на посещение матчей УПЛ болельщиками продлили до конца 2020-го.
В то же время матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" (0:2) прошел со зрителями с ограничением до 30% вместимости стадиона.
Напомним, что матч "Динамо" – "Александрия" состоится в субботу 24 октября.
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Источник:ФК Динамо
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