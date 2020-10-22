Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря еще не подтвердила получение долга от Крузейро за Виллиана Гомеса
История тянется уже 4 года
На прошлой неделе официальный сайт бразильского "Крузейро" сообщил, что он
Однако луганский клуб пока что не подтвердил данный транш, сообщает издание Mais Cruzeiro. Из-за этого бразильский клуб не может вернуться на трансферный рынок, так как данная задолженность повлекла санкции в виде трансферного бана от ФИФА.
Напомним, что Виллиан Гомес перешел в "Крузейро" в 2016 году из "Металлиста", однако по условиям бразильцы должны были заплатить часть суммы "Заре", которой передали права на игрока, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко.
Популярное сейчас
- Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча
- Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу
- Поражение от Схатера, в самом легком матче группы, от команды, которая далеко не пройдет. Испанские СМИ – о провале Реала
- Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО