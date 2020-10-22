Заря еще не подтвердила получение долга от Крузейро за Виллиана Гомеса

На прошлой неделе официальный сайт бразильского "Крузейро" сообщил, что он выплатил луганской "Заре" остаток долга за форварда Виллиана Гомеса. Сумма задолженности составляла 1 миллион и 384 тысячи евро.

Однако луганский клуб пока что не подтвердил данный транш, сообщает издание Mais Cruzeiro. Из-за этого бразильский клуб не может вернуться на трансферный рынок, так как данная задолженность повлекла санкции в виде трансферного бана от ФИФА.

Напомним, что Виллиан Гомес перешел в "Крузейро" в 2016 году из "Металлиста", однако по условиям бразильцы должны были заплатить часть суммы "Заре", которой передали права на игрока, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко.