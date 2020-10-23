Колос продлил соглашения с тремя игроками

Футбольный клуб " Колос " заключил соглашения на 2,5 года с тремя молодыми футболистами - Александром Литвиновым, Андреем Марчуком и Антоном Салабаем.

Александр Литвинов (фланговый защитник) - 18 лет (родился 27.03.2002), в этом сезоне сыграл без замен за дубль "Колоса" во всех шести матчах Чемпионата U-21.

Андрей Марчук (центральный защитник) - 17 лет (родился 09.12.2002), также без замен играл за дублирующий состав "Колоса" во всех шести поединках чемпионата U-21 сезона 2020/2021.

Антон Салабай (форвард) - 18 лет (родился 12.06.2002). В нынешнем сезоне сыграл в трех матчах Чемпионата U-19, где отметился дублем в ворота "Руха" (5:2). Также играл в шести матчах Чемпионата U-21 - как с первых минут, так и выходя на замену.