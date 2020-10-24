20 матчей без побед. Львов - Днепр-1 1:3

Есть у "Львова" традиция - пропускать много. Это первая команда в текущем розыгрыше УПЛ, которая уже 20 раз вынимала мяч из сетки своих ворот. Для этого понадобилось всего шесть игр. По пять получили от "Шахтёра" и "Зари", три - от "Динамо", четыре от "Колоса" и вот сейчас также три от "Днепра-1". Приложил ли какие-то особенные усилия для этого СК? Абсолютно никаких. Разве что в первом тайме пришлось повозиться.

Счёт открыл Когут. Львовяне потеряли мяч на своей половине поля, а соперник втроём разгонял контратаку. Казалось, что Игорь затянул с её завершением (или продолжением через пас), но получилось так, что хавбек просто подстраивался под мяч и присматривался к точке, в которую хотел пробить. Получилось красиво.

Львовяне неожиданно включились и достаточно быстро отыгрались: Кравчук замкнул подачу от партнёра.

Но радость в серцах болельщиков "сине-золотых", которые продолжают играть в любой форме, кроме сине-золотой (возможно, это прозвище уже попросту не актуально) длилась всего две минуты, после чего Довбик не менее эффектным голом, чем был у его партнёра по команде ранее повторно вывел днепрян вперёд.

Есть у "Львова" традиция - умирать физически по ходу матча. Неизвестно, чем команда занимается на тренировках, потому что кондиций футболистов хватает от силы на тайм. Если в первой 45-минутке сегодня ещё какое-то сопротивление было, то затем хозяева просто остановились: не держали позиции, оставляли зоны, не перекрывали оппонентов - в общем, делали всё то, что не должен делать коллектив уровня Премьер-лиги.

Удивительно вообще, почему этим не пользовался "Днепр-1". Столько положительного сказано о победе над "Десной" в прошлом туре, но сегодня это был совсем другой коллектив по настрою. Днепряне почему-то были не заряжены на борьбу и словно знали, что победа от них не уйдёт. Оно-то так, но вряд ли такую игру от своих футболистов хотели видеть болельщики. Впереди битва с "Динамо", но до неё ещё неделя. Для чего беречься?

Есть у "Львова" традиция - проигрывать, если всё к перерыву идёт наперекосяк. В прошлом сезоне, например, команда уступила в двенадцати встречах, если перед стартом второй половины была ничья либо счёт уже в пользу соперника. Это отчасти повторяет слова о физических кондициях команды, но факт налицо.

Сегодня серия продолжилась: горели к перерыву, вроде бы какая-то минимальная интрига держалась (а вдруг залетит какой-то дурак), но всё расставил по местам гол Чичикова, замкнувший прострел Пихалёнка в быстрой атаке.

И последняя традиция "Львова" - не побеждать. Георгий Цецадзе у руля "львов" ещё ни разу не познал вкуса побед. Ни в чемпионате, ни в Кубке. Серия стартовала ещё при его предшественнике Эгише Меликяне в феврале, когда обыграли "Олимпик". С тех пор - мрак. Причём, в десяти крайних встречах львовяне только однажды не проиграли. Естественно, в этой единственной игре была не победа.

Сегодня много о хозяевах, но мало о гостях. Просто потому, что от днепрян хотелось увидеть более содержательный футбол. То, что команда на это способна, показал уже упоминавшийся матч с "Десной".

Львов. "Арена Львов"

ФК Львов - СК Днепр-1 1:3

Голы: Юрий Кравчук 23 - Игорь Когут 13, Артем Довбик 25, Алексей Чичиков 82

ФК Львов: Орест Костик, Шина, Михкель Айнсалу (Фране Чирьяк 64), Игорь Кошман (Донатас Казлаускас 74), Назарий Ныч, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Юрий Кравчук, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 73), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 77), Игорь Когут (Арсений Батагов 72), Сергей Булеца (Андрей Цуриков 72), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Александр Пихалёнок (Сергей Кравченко 86), Даниил Игнатенко

Предупреждения: Игорь Кошман 58, Фране Чирьяк 84 - Александр Назаренко 55, Игорь Когут 63, Сергей Логинов 79