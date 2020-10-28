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Бывший игрок Динамо: Луческу поверил в списанных молодых футболистов

Премьер-лига
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Ласло на связи

Бывший игрок Динамо: Луческу поверил в списанных молодых футболистов
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Ласло Боднар поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют на выезде против "Ференцвароша".

"Хотя я живу в Украине, слежу за выступлением "Ференцвароша". Был удивлен, увидев, насколько сильно выросла команда под руководством Сергея Реброва после первых неудач.

Вы можете заметить, какая работа проделана в команде. Если раньше украинский специалист опирался на венгерских футболистов, то теперь он больше полагается на иностранцев. Конечно, удивляться нечему, ведь тренер всегда оценивается по своим результатам, поэтому Сергей Ребров без проблем отказался от некоторых игроков и развил быстрых, динамичных, сильных физически футболистов.

У венгров есть шанс побороться с киевским "Динамо", хотя с приходом Мирчи Луческу в моем прежнем клубе также началось новое время. Семидесятипятилетний румынский специалист смело поверил в списанных молодых футболистов, которые благодарят за доверие постоянным улучшением своих результатов. Есть перспектива захватывающего матча", – сказал Боднар.

Поединок состоится на стадионе "Ференцварош" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Ласло Боднар Ференцварош
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Источник:
Sport.ua

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