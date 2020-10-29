Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга

Вообще мы привыкли списывать слабую игру 19-20-летних парней на молодость. Типа, зеленые еще, опытом не умудренные. Особо ушлые так здорово пользовались этой отмазкой, что умудрились продержаться в "молодых и перспективных" до 25-ти.

Честно, очень не хочется, чтобы в таком ключе пошла карьера Влада Супряги. Неплохой ведь парень, может забивать голы, делать разницу. И именно поэтому важно сказать прямо сейчас: увы, он играет отвратительно.

Вчерашняя игра против "Ференцвароша" ничего не открыла и не изменила - все это мы видели в исполнении Супряги и раньше. Он вообще не имел голевых моментов (0 ударов по воротам), не обыграл ни единого оппонента (при всего одной попытке за 90 минут), вообще не отдавал обостряющих передач, не отбирал и не перехватывал мячи.

Знаете, центрфорварда можно играть по-всякому. Не каждому дано создавать моменты в одиночку, как это делали Тьерри Анри, Роналдо или Шевченко в лучшие годы. Есть и другой типаж: форварды-киллеры, подстерегающие любую ошибку соперников. Если как следует прокачать этот навык, можно забивать тучу голов - Пиппо Индзаги соврать не даст.

Случаются также форварды-трудяги, чей удел - скидки, борьба, игра на команду. Например, Оливье Жиру стал чемпионом мира и отыграл все матчи на турнире в основе, но так ни разу и не ударил в створ ворот. Наконец, есть центральные нападающие, играющие так широко, что их роль по факту куда больше, чем просто наконечника атак. Яркий пример - Роберто Фирмино, одинаково полезный что в подыгрыше, что в прессинге, что в чужой штрафной.

Футбол не стоит на месте - он развивается, мутирует, тренеры и игроки заимствуют что-то друг от друга, это нормально. Но то, что вчера делал Супряга - это не футбол вовсе. Он не угрожал воротам, не преуспел в прессинге, а в тех случаях, когда мяч к нему попадал во время контратак, резко замедлялся и пасовал поперек-назад. Разительный контраст в сравнении с нацеленным на подачи де Пеной или Цыганковым, постоянно искавшим партнера для стеночки впереди.

"Динамо" бежит - это не шутка, а целая философия. Пока "Динамо" бежит - оно побеждает. Супряга же, несмотря на отличные скоростные данные, тормозит игру, не предлагая взамен вообще ничего.

И ладно бы это была разовая акция, но нет. Против "Ювентуса" была та же картина - один удар за весь матч (в небеса), ноль обводок, ноль отборов, ноль обостряющих передач и всего один перехват. Вышел - и растворился.

В чемпионате Влад тоже не решил ни одного матча. Если и забивал, то только на последних минутах, когда все уже решили другие - де Пена, Буяльский, Жерсон. Все, чем он пока запомнился в УПЛ - упущенные шансы и вечно недовольная физиономия, возмущения после очередной неудачи.

Нет, так дальше не пойдет. Через какое-то время "Динамо" получит 30 млн евро за участие в Лиге чемпионов, и если к тому времени Супряга ничего не покажет, он получит конкурента. При его нынешнем уровне игры это означает запас и последующую аренду обратно в "Днепр-1". Это раньше агенты могли крутить-вертеть "Болоньей", показывая ей нарезки голов Влада в ворота "Карпат" и "Львова". После ЛЧ это уже не сработает. ЛЧ всегда расставляет все по местам.

Пора бы Супряге это понять и кончать ходить с обиженной миной, как ребенок. Или он начнет сражаться на поле, или ничего из него не выйдет. Это уже очевидно.