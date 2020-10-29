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Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга

Премьер-лига
(9 голосов)

Еще один матч ни о чем

Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще мы привыкли списывать слабую игру 19-20-летних парней на молодость. Типа, зеленые еще, опытом не умудренные. Особо ушлые так здорово пользовались этой отмазкой, что умудрились продержаться в "молодых и перспективных" до 25-ти.

Честно, очень не хочется, чтобы в таком ключе пошла карьера Влада Супряги. Неплохой ведь парень, может забивать голы, делать разницу. И именно поэтому важно сказать прямо сейчас: увы, он играет отвратительно.

Вчерашняя игра против "Ференцвароша" ничего не открыла и не изменила - все это мы видели в исполнении Супряги и раньше. Он вообще не имел голевых моментов (0 ударов по воротам), не обыграл ни единого оппонента (при всего одной попытке за 90 минут), вообще не отдавал обостряющих передач, не отбирал и не перехватывал мячи.

Знаете, центрфорварда можно играть по-всякому. Не каждому дано создавать моменты в одиночку, как это делали Тьерри Анри, Роналдо или Шевченко в лучшие годы. Есть и другой типаж: форварды-киллеры, подстерегающие любую ошибку соперников. Если как следует прокачать этот навык, можно забивать тучу голов - Пиппо Индзаги соврать не даст.

Случаются также форварды-трудяги, чей удел - скидки, борьба, игра на команду. Например, Оливье Жиру стал чемпионом мира и отыграл все матчи на турнире в основе, но так ни разу и не ударил в створ ворот. Наконец, есть центральные нападающие, играющие так широко, что их роль по факту куда больше, чем просто наконечника атак. Яркий пример - Роберто Фирмино, одинаково полезный что в подыгрыше, что в прессинге, что в чужой штрафной.

Футбол не стоит на месте - он развивается, мутирует, тренеры и игроки заимствуют что-то друг от друга, это нормально. Но то, что вчера делал Супряга - это не футбол вовсе. Он не угрожал воротам, не преуспел в прессинге, а в тех случаях, когда мяч к нему попадал во время контратак, резко замедлялся и пасовал поперек-назад. Разительный контраст в сравнении с нацеленным на подачи де Пеной или Цыганковым, постоянно искавшим партнера для стеночки впереди.

"Динамо" бежит - это не шутка, а целая философия. Пока "Динамо" бежит - оно побеждает. Супряга же, несмотря на отличные скоростные данные, тормозит игру, не предлагая взамен вообще ничего.

И ладно бы это была разовая акция, но нет. Против "Ювентуса" была та же картина - один удар за весь матч (в небеса), ноль обводок, ноль отборов, ноль обостряющих передач и всего один перехват. Вышел - и растворился.

В чемпионате Влад тоже не решил ни одного матча. Если и забивал, то только на последних минутах, когда все уже решили другие - де Пена, Буяльский, Жерсон. Все, чем он пока запомнился в УПЛ - упущенные шансы и вечно недовольная физиономия, возмущения после очередной неудачи.

Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга - изображение 1

Нет, так дальше не пойдет. Через какое-то время "Динамо" получит 30 млн евро за участие в Лиге чемпионов, и если к тому времени Супряга ничего не покажет, он получит конкурента. При его нынешнем уровне игры это означает запас и последующую аренду обратно в "Днепр-1". Это раньше агенты могли крутить-вертеть "Болоньей", показывая ей нарезки голов Влада в ворота "Карпат" и "Львова". После ЛЧ это уже не сработает. ЛЧ всегда расставляет все по местам.

Пора бы Супряге это понять и кончать ходить с обиженной миной, как ребенок. Или он начнет сражаться на поле, или ничего из него не выйдет. Это уже очевидно.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) герой футбольного дня Владислав Супряга
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Комментарии (14)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.10.2020 в 13:44
все мы в душе супертренеры, но зачем было ставить Супрягу со старта, а Жерсона выпускать в конце, я хз. А вообще я бы на антигероя поставил Сидорчука
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ukrop08
29.10.2020 в 13:40
думали Беседин бревно, а нет оказывается. хреново, что он при такой игре не понятно зачем занимает чьё-то место.
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olegirkovskiy (Dnepr)
29.10.2020 в 13:40
Мне кажется парень еще не понял.что от него хотят,я думаю его италяшки хотели взять на персепективу,он в основе не играл бы
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royalstas (Вінниця)
29.10.2020 в 13:33
З кожною грою все більш переконуюсь що пропозиція в 10 лям бід Болоньї була дуже гарною))) Уже зрозуміло що з нього Холанда не буде) Йому ще роки зо два треба грати і марнувати моменти в Динамо щоб вийти на рівень хоча б Яремчука....
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+1
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avatar
Siren05 (Мариуполь)
29.10.2020 в 13:29
Похоже, что кроме молодости, хорошей антропометрии и бега, у Супряги нет в наличие многих компонентов настоящего форварда, а именно креативных финтов, неординарного мышления, точного удара и пр., пр. А главное желания совершенствоваться. За те 2 года, что мы его знаем положительных сдвигов всё нет и нет... Надежда, правда, всегда есть: типа - а вдруг прорвёт?
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 13:36
Он бегущий. Креативные финты ему нафиг не нужны.
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белорус (Киев)
29.10.2020 в 13:21
Не совсем согласен с автором. Супряга игрок момента и для которого нужно обслуживание, точный последний пас. А я что-то не видел, чтобы много хороших пасов было в его сторону на ход к чужим воротам. Да пасы были, но они были, когда Супряга был спиной к воротам соперника. В более классной команде, где есть хорошие игроки с первым пасом он бы нормально бы наколачивал. А кто в Динамо ему нормальный пас дал в тот вечер?
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+1
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pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 13:23
Читай внимательно статью, автор всё нормально расписал по поводу нападающих, какие они должны быть.
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pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 13:21
Статья по делу. Супруга вечно обиженное ходит по полю опухший, видно бухает нормально. Все атаки тормозил, играл назад, хотя были возможности отпасовать вперёд. Ну полный ноль. В следующих играх нужно Родригеса выпускать начал же сезон нормально. Думаю с венграми был договорняк - там ничья, а в Киеве динамо "героически' выиграет и будет ходит с высоко поднятой головой. Супруге не место в Динамо, уберите его куда-нибудь нибудь.
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0
-2
royalstas (Вінниця)
29.10.2020 в 13:34
Та ні Родрігес дуже погано грає в нападі.... Краще дати шанс Русину чи Вербичу.
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 13:17
Супряга видимо звезду впоймал. Он бегунок, не технарь. Это означает много беговой работы, чего не наблюдается.
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FCWROVY1 (Kyiv)
29.10.2020 в 13:09
Замісь нього вчора краще б було випустити жерсона...і коли сидор получив жовту треба було міняти і звичайно десь я таке читав ніколи не бобити заміни перед стандартом ..бо новий гравець не може увійти в гпу.і таке враження що і луческу і гравці спеціально грали на нічію...коли рахунок був 2:0 в нашу користь могли рішати..все..але ні супряга тормозив атаки..всьо назад..не грали спеціально..луческо спеціально не робив замін хоча в е на 60 хв робить..ну і бойко нічого не виручив..був би бущан перший гол би витянув.а а виноси від воріт бойком ? Жах..був би бойко у воротах з гентом не бачити динамо лч..і ще луческу сказав що ми не можемо боротися за вихід згрупи...то чому туди входили???
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0
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Джим Слэйд (Харьков)
29.10.2020 в 13:15
Бущан бы может и вытянул, да только привёз бы ещё парочку
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_Hell_Cat_ (Днепр)
29.10.2020 в 13:04
...абсолютно и полностью согласен с автором!
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