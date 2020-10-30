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Минай подписал украинского чемпиона мира в сборной U-20
Алексей Хахлев продолжит выступать в УПЛ
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Сроки и условия соглашения клуб не сообщает.
Отметим, что 21-летний футболист является воспитанником "Динамо". Имеет опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса".
В январе этого года хавбек вернулся в Украину и подписал контракт с "Карпатами", за которые выступал до лета.
Наибольшим достижением в карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20. На турнире Хахлев провел 4 матча.
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Источник:ФК Минай
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