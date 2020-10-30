Минай подписал украинского чемпиона мира в сборной U-20

" Минай " подписал контракт с украинским полузащитником Алексеем Хахлевым.

Сроки и условия соглашения клуб не сообщает.

Отметим, что 21-летний футболист является воспитанником "Динамо". Имеет опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса".

В январе этого года хавбек вернулся в Украину и подписал контракт с "Карпатами", за которые выступал до лета.

Наибольшим достижением в карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20. На турнире Хахлев провел 4 матча.