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Минай подписал украинского чемпиона мира в сборной U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

Алексей Хахлев продолжит выступать в УПЛ

Минай подписал украинского чемпиона мира в сборной U-20
Новина українською

"Минай" подписал контракт с украинским полузащитником Алексеем Хахлевым.

Сроки и условия соглашения клуб не сообщает.

Отметим, что 21-летний футболист является воспитанником "Динамо". Имеет опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса".

В январе этого года хавбек вернулся в Украину и подписал контракт с "Карпатами", за которые выступал до лета.

Наибольшим достижением в карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20. На турнире Хахлев провел 4 матча.

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В статье: Алексей Хахлев ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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