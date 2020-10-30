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Коринтианс выплатил Динамо половину долга за аренду Сидклея
Киевляне получили 250 тысяч долларов
"Коринтианс" выплатил "
Бразильский клуб перевел киевлянам первый транш в размере 250 тысяч долларов, то есть половину от общей суммы (500 тысяч долларов). Вторую часть долга "Коринтианс" намерен перевести на следующей неделе.
Изначально по условиям контракта "Коринтианс" должен был провести первый транш еще в марте, однако попал в тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса. Из-за затяжек с платежами киевляне даже направляли жалобу в ФИФА, однако, в итоге, клубы смогли договориться и уладить назревающий конфликт.
Ожидается, что 27-летний Сидклей
Хавбек перешел в "Коринтианс" в начале 2020 года и за это время сыграл за команду 18 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.
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