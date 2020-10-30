Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков забил свой первый гол за Шахтер, Вьюнник отдал свой первый ассист - ВИДЕО
Горняки обыгрывают Мариуполь
"
После первого тайма "горняки" выигрывают со счетом 2:0, причем второй гол донецкой команды забил 18-летний хавбек Георгий Судаков, для которого это первое взятие ворот в официальных матчах за первую команду.
Также стоить отметить, что ассист на Судакова отдал Богдан Вьюнник, который дебютировал в УПЛ в этой встрече.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Йовичевич о запрете играть Булеце и Дубинчаку: Зачем отдаешь, если боишься своих игроков
- Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО
- Игрок Браги в матче с Зарей заслужил удаление, арбитр ошибся - судейский эксперт
- Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vlad21
30.10.2020 в 20:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...