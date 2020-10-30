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Судаков забил свой первый гол за Шахтер, Вьюнник отдал свой первый ассист - ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняки обыгрывают Мариуполь

Судаков забил свой первый гол за Шахтер, Вьюнник отдал свой первый ассист - ВИДЕО
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"Шахтер" в рамках 8-го тура УПЛ проводит матч с "Мариуполем".

После первого тайма "горняки" выигрывают со счетом 2:0, причем второй гол донецкой команды забил 18-летний хавбек Георгий Судаков, для которого это первое взятие ворот в официальных матчах за первую команду.

Также стоить отметить, что ассист на Судакова отдал Богдан Вьюнник, который дебютировал в УПЛ в этой встрече.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Богдан Вьюнник
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Комментарии (1)
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Vlad21
30.10.2020 в 20:45
Сейчас идет матч. И забитый пеналь, - никакого удовольствия смотреть такой типа удар. Это наводит на мысль, что Патрик совершенно не умеет пробивать пеналь ударом в чистую девятку сильным ударом. Не работает Патрик на тренировках над выполнением этого упражнения, а должен исполнять такие вещи с "закрытыми глазами" из десяти десять, как ложкой с едой попадает в рот. Да, если это настоящий профессиональный, уважающий себя, Бразилец. А исполнение пеналя на пародию пешком, - увы это не футбол. Разленились совсем Бразильцы. Уважаемый Ренат Леонидович - пора уже вводить аттестацию и для футболистов, как в нашей цивилизованной Украине. Если ты профессионал, ты должен это подтвердить. Вот и для профи Шахтера, и не только. Какие нормы - спросите, понимающий и знающий толк в этом дадут предложения.
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