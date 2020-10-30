Судаков забил свой первый гол за Шахтер, Вьюнник отдал свой первый ассист - ВИДЕО

" Шахтер " в рамках 8-го тура УПЛ проводит матч с "Мариуполем".

После первого тайма "горняки" выигрывают со счетом 2:0, причем второй гол донецкой команды забил 18-летний хавбек Георгий Судаков, для которого это первое взятие ворот в официальных матчах за первую команду.

Также стоить отметить, что ассист на Судакова отдал Богдан Вьюнник, который дебютировал в УПЛ в этой встрече.