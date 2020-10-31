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Захеди: Олимпик намного опаснее, чем Колос
Форвард высказался перед игрой
Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди поделился ожиданиями от игры 8-го тура УПЛ против "Колоса".
"Мы понимаем, какой подарок запланировал "Колос" для своего президента. Считаю, его день рождения не повлияет на результат матча. Все они профессионалы, понимают ситуацию. Они хорошо подготовились, они готовы играть хорошо. Мы – тем более.
Наша команда намного опаснее, чем "Колос". Мы подготовились к этому матчу. Уверен, у нас хорошая защита, сможем добыть хороший результат. Команда в тонусе, каждый футболист в хорошем настроении. Это говорит о том, что мы готовы к "Колосу" на все 100%", – сказал Шахаб в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, Шахаб Захеди идёт в лидерах бомбардирской гонки УПЛ, забив 4 гол в 7 матчах. Выше него лишь Владислав Кулач из "Ворсклы" (5 голов в 7 играх).
"Колос" примет "Олимпик" сегодня. Игра стартует в 14:00.
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