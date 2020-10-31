Владимир Шаран: Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал ничью с "Десной" в матче 8-го тура УПЛ.

- Как прокомментируете эпизод с пенальти в ваши ворота?

- Не хочу я ничего говорить. Хочу говорить об игре. Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.

Потому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть в атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально - один момент был у "Десны" возле наших ворот.

Боевая ничья. Закономерный результат. Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, что после коронавируса не все готовы физически. Все выкладывались кто как мог. Я им за это благодарен.", - рассказал Шаран.