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Владимир Шаран: Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Александрии" подвел итоги ничьи с "Десной"

Владимир Шаран: Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал ничью с "Десной" в матче 8-го тура УПЛ.

- Как прокомментируете эпизод с пенальти в ваши ворота?

- Не хочу я ничего говорить. Хочу говорить об игре. Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.

Потому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть в атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально - один момент был у "Десны" возле наших ворот.

Боевая ничья. Закономерный результат. Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, что после коронавируса не все готовы физически. Все выкладывались кто как мог. Я им за это благодарен.", - рассказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
31.10.2020 в 23:54
Не фолите - будут пробивать меньше...
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