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Владимир Шаран: Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота
Наставник "Александрии" подвел итоги ничьи с "Десной"
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал
- Как прокомментируете эпизод с пенальти в ваши ворота?
- Не хочу я ничего говорить. Хочу говорить об игре. Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.
Потому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть в атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально - один момент был у "Десны" возле наших ворот.
Боевая ничья. Закономерный результат. Действительно, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, что после коронавируса не все готовы физически. Все выкладывались кто как мог. Я им за это благодарен.", - рассказал Шаран.
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