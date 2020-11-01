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Ультрас Миная объявили забастовку клубу и отказались посещать матчи

Премьер-лига
(4 голосов)

Карантин ультрас не смущает

Ультрас Миная объявили забастовку клубу и отказались посещать матчи
Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Минай" дома сыграл с "Рухом" в нулевую ничью.

Несмотря на то, что во время матча действовали карантинные ограничения по посещению стадиона, ультрас хозяев поля смогли пробраться на территорию футбольной арены. После игры никто из футболистов не подошел к фанатам, из-за чего ультрас ФК "Минай" возмутились и сделали заявление:

"Несмотря на карантин, части фанатов все же удалось проникнуть на территорию стадиона, чтобы поддержать родной клуб в домашнем матче против ФК "Рух". Но игроки ФК "Минай" наверняка не оценили верность своих болельщиков, потому что после финального свистка даже никто не подошел в угол стадиона, в котором находились болельщики.

Стоит отметить, что это не первый раз!!! Даже игроки дубля массово игнорируют болельщиков после матча. Мы объявляем забастовку, и прекращаем посещение всех матчей клуба!!! На всех уровнях!!! Пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам !!! ", - говорится в сообщение ультрас ФК" Минай ".

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В статье: ФК Минай
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(4 голосов)
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Комментарии (6)
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MES QUE UN CLUB
01.11.2020 в 20:49
Strike ?? Здесь пожалуй соглашусь с Santa Cruzом.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.11.2020 в 20:37
Афтар , эта забастовка называется бойкот :)
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simargl (Чернигов)
01.11.2020 в 20:22
Горе то какое !!!! Уйдут в Венгрию за Фради болеть...??? а ничего , что карантин !?? и клубу могут штраф впаять за нарушение норм и не обеспечение порядка !?!?!
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:16
Что,все 7 ультрас?)
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+2
0
Po4eson (Одесса)
01.11.2020 в 20:33
Какой то закрытый клуб. Великолепная семёрка.
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:43
Ага,Элитные минаевцы)
0
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