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Ультрас Миная объявили забастовку клубу и отказались посещать матчи
Карантин ультрас не смущает
В матче 8-го тура чемпионата Украины
Несмотря на то, что во время матча действовали карантинные ограничения по посещению стадиона, ультрас хозяев поля смогли пробраться на территорию футбольной арены. После игры никто из футболистов не подошел к фанатам, из-за чего ультрас ФК "Минай" возмутились и сделали заявление:
"Несмотря на карантин, части фанатов все же удалось проникнуть на территорию стадиона, чтобы поддержать родной клуб в домашнем матче против ФК "Рух". Но игроки ФК "Минай" наверняка не оценили верность своих болельщиков, потому что после финального свистка даже никто не подошел в угол стадиона, в котором находились болельщики.
Стоит отметить, что это не первый раз!!! Даже игроки дубля массово игнорируют болельщиков после матча. Мы объявляем забастовку, и прекращаем посещение всех матчей клуба!!! На всех уровнях!!! Пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам !!! ", - говорится в сообщение ультрас ФК" Минай ".
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