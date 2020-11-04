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Черноморец признан лучшим игроком Колоса в октябре
Защитник принимает поздравления
Защитник "
Черноморец набрал наибольшее количество голосов в опросе болельщиков команды.
Напомним, что 25-летний защитник в октябре сыграл 4 матча, результативными действиями не отметился.
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Источник:ФК Колос
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