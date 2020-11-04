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Черноморец признан лучшим игроком Колоса в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник принимает поздравления

Черноморец признан лучшим игроком Колоса в октябре
Новина українською

Защитник "Колоса" Александр Черноморец признан лучшим игроком команды в октябре.

Черноморец набрал наибольшее количество голосов в опросе болельщиков команды.

Напомним, что 25-летний защитник в октябре сыграл 4 матча, результативными действиями не отметился.

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В статье: Александр Черноморец Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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