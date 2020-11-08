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Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
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8 ноября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк)
Трансляция FootballHub
Трансляция ФК "Динамо"
"Динамо" точно не потеряет лидерство даже в случае поражения "Шахтёру" сегодня. К тому же, у болельщиков команды уже есть готовое оправдание: Мирча Луческу не сможет рассчитывать в украинском Классическом сразу на 17 футболистов основы. Но станет ли это поводом сдаваться до стартового свистка? Однозначно нет. Румынский наставник киевлян приготовит для своего оппонента Луиша Каштру какой-то сюрприз. К тому же, сам "Шахтёр" сейчас переживает неприятные эмоции после поражения в Лиге чемпионов от гладбахской "Боруссии" 0:6.
Смотрите легальную прямую трансляцию матча "Динамо" - "Шахтёр" абсолютно бесплатно прямо в этой новости в плеерах Youtube-каналов FootballHub и ФК "Динамо". Если у вас нет возможности увидеть игру, вы можете следить за поединком в текстовой трансляции на UA-Футбол
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