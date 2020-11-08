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Динамо - Шахтёр 0:3. Обзор матча и видео голов
"Горняки" побеждают киевлян
В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".
Счет в матче открыл форвард "горняков" Жуниор Мораес, голевую передачу отдал правый защитник Додо. В концовке первого тайма Катерина Монзуль удалила капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука за грубый подкат против Виктора Корниенко. Сначала арбитр показала хавбеку "Динамо" желтую карточку, но после просмотра ВАР изменила свое решение.
На 66-й и 72-й минутах в составе "Шахтера" голами отметились Маркос Антонио и Алан Патрик, соответственно. "Шахтер" нанес "Динамо" первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Украины, а отрыв между командами сократился до одного очка.
Favbet-лига. 9-й тур
8 ноября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
Голы: Мораес 33, Маркос Антонио 66, Алан Патрик 72
"Динамо": Нещерет, Попов, Шабанов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес.
Запасные: Моргун, Сирота, де Пена, Клейтон, Русин.
"Шахтер": Трубин, Корниенко, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Тете, Мораес
Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.
Обзор матча
Видео гола Мораеса
Красная карточка Сидорчука
Видео гола Маркоса Антонио
Видео гола Алана Патрика
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