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Динамо - Шахтёр 0:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" побеждают киевлян

Динамо - Шахтёр 0:3. Обзор матча и видео голов
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В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Счет в матче открыл форвард "горняков" Жуниор Мораес, голевую передачу отдал правый защитник Додо. В концовке первого тайма Катерина Монзуль удалила капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука за грубый подкат против Виктора Корниенко. Сначала арбитр показала хавбеку "Динамо" желтую карточку, но после просмотра ВАР изменила свое решение.

На 66-й и 72-й минутах в составе "Шахтера" голами отметились Маркос Антонио и Алан Патрик, соответственно. "Шахтер" нанес "Динамо" первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Украины, а отрыв между командами сократился до одного очка.

Favbet-лига. 9-й тур
8 ноября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк) 0:3

Голы: Мораес 33, Маркос Антонио 66, Алан Патрик 72

"Динамо": Нещерет, Попов, Шабанов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес.

Запасные: Моргун, Сирота, де Пена, Клейтон, Русин.

"Шахтер": Трубин, Корниенко, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.

Обзор матча

Видео гола Мораеса

Красная карточка Сидорчука

Видео гола Маркоса Антонио

Видео гола Алана Патрика

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Комментарии (20)
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Timothy (Павлодар)
08.11.2020 в 19:22
самое слабое Динамо, которое я видел.
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
08.11.2020 в 19:11
гесг
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
08.11.2020 в 19:11
Пока в Динамо сидорчуки у Шахтёра проблем не будет.
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0
0
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genpet (Николаев)
08.11.2020 в 19:02
Киев безвольный и беспомощный. Сидор красава. Успел сделать многое : сделал 2 выноса наугад из штрафной, сделать несколько неудобных пасов, причем назад , запороть удар с хорошей позиции , ну и 2 желтых...
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
08.11.2020 в 18:56
Яке Динамо??? Сьогодні на полі були лише аморфні і безвольні підараси!!!"
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:40
А голи - насолода!!!! І головою, і зльоту, і за меж штрафного......... Хоча і Нещерет нормально реагує, не відбиває як Бущан.
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+4
-2
efim423 (odessa)
08.11.2020 в 18:45
где эти голы были с борусией ? если шахта не выберится из групы эти 0:6 им надолго запомнят , и не какие 0:3 с динамо им не помогут
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+3
-3
aleks68
08.11.2020 в 19:13
дай бог тебе дожить чтобы черноморец играл с борусией?вот тогда и будешь рассуждать
0
-2
Vantala (Kharkiv)
08.11.2020 в 19:14
Я больше импонирую шахте. Но в данном противостоянии болел за динамо. Именно из-за безвольного влета шахты немцам. Горите в аду твари позорные. Вспомнили они млять как играть надо. Это будничная победа, но история очень хорошо запоминает именно матчи большого позора. Как динамо болельщики еще лет 10 будут припоминать Яблонец и Лугано, так шахтеру будут припоминать Интер и Вольфсбург.
0
-2
Матч Футболович
08.11.2020 в 19:31
Vantala (Kharkiv) большой позор это ты, Вольфсбург помни и не забывай)))
0
0
avatar
Timothy (Павлодар)
08.11.2020 в 18:39
Динамо - никакое.
Ответить
+4
-1
nemo69 (Ямайка)
08.11.2020 в 18:55
Нормальное
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+1
-1
Матч Футболович
08.11.2020 в 19:30
Обычное))
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.11.2020 в 18:33
Сливайте воду!!!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:26
Степаненко против Сидорчука, а Нещерет против Трубина............ Динамо против Шахтера!!!!!!
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0
0
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 18:03
Нещерет, конечно, ошибся, но где защитники? Футбол смотрят?
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+5
-1
Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 18:02
Жаль, что молодой вратарь ошибся на выходе. Показалось, что сыграй он пальцами, то снял бы мяч с головы иудушки. Но он решил играть кулаком и не дотянулся.
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+4
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.11.2020 в 18:36
Селянин, Мораес в вкдк пришел из донецкого Металлурга
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+2
-1
aleks68
08.11.2020 в 18:47
пойди и удавись с горя.будулай тоже иудушка только посерьёзней
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+2
-1
Alex Sunchez
08.11.2020 в 18:00
Сидор -Капитанище. А игру за 1 тайм можно охарактеризовать как лосиные забеги. Беготни много а толку 0.
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+3
0


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