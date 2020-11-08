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Мирча Луческу: Я бы не сыграл этот матч. Сегодня выиграл COVID

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевая пресс-конференция наставника киевлян

Мирча Луческу: Я бы не сыграл этот матч. Сегодня выиграл COVID
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 9-го тура УПЛ.

"Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.

Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID. Это все, что я хочу сказать", - рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (28)
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megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 21:31
Ну что за народ живет (жил?) в Юзовке! Несколько лет назад в рот "мистеру" заглядывали, пыль сдували, чуть ли не ж,,у целовали... А сейчас - "будулай", "цыган", "нытик"... Нет, я, вообще-то, ничего против упоминания этнической принадлежности не имею, но тогда следует говорить не "Ринат Леонидович", а "татарва", "чурка", "нехристь", "муслимка" и т.п. Да мало ли красивых слов в русском языке?
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0
-1
Sneg SD (Умань)
08.11.2020 в 21:22
Нытик!!!! Правила есть правила!!!! Шд с Реалом тоже не всеми игроками играл! Это ж не только в Украине такие правила, так все играют, по этому нех ныть
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+3
0
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 21:21
Мирча красава! В переводе с румынского это звучит как- браво федерация!!!!!
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+2
0
Serg02 (Одесса)
08.11.2020 в 20:36
Динамо удачи в дальнейшем. Выздоровления всем игрокам и тренерам. Проиграли. Это плохо. Бывает. Но это не конец света. Следующий раз выиграют.
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+3
-1
Геродот (Винница)
08.11.2020 в 20:34
Весьма слабое оправдание, опять начал ныть. А кто по большому счету был не из основы? Русин да Андриевский с натяжкой. И что, это основание переносить игру. Играли же этим составом с Барсой и ничего. Могли и очки увезти. И не надо Луческу расписываться за Шахтер. Тут его бы никто и не спрашивал по поводу переноса, потому как такие вопросы решает Ахметов, а он вряд ли согласился в той ситуации, в которой оказалась команда. А то по такой логике теперь каждая команда начнет требовать переносов, как только у нее появится кто-то с КОВИДОМ-19 или другой болезнью. Что это будет за чемпионат? В составе команды есть более двух десятков игроков, выпускайте тех, кто есть. И потом, а если бы после переноса игры у Шахтера заболели игроки, что опять игру переносить? И так до бесконечности, пока наконец обе заявят, что все здоровы? Это абсурд. КОВИД есть и еще будет долго. Поэтому федерация занимает правильную позицию. Или играем, выпуская на замену подготовленный резерв, или закрываем занавес чемпионата. А то получим чемпионат, когда одни команды сыграют все свои игры, а те те кто переносил, будут теперь решать, как и против кого им теперь играть, кого казнить, а кого миловать. Это уже совсем не по-спортивному.
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+7
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 20:42
та причому тут в основі чи не в основі, а яка основа була до Ковіда?, теж мені аналіз , а в Барселону назбирали тільки тринадцять гравців, а сьогодні? А то розповідає щось тут за основу.
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+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.11.2020 в 20:52
в Барселоні було 14 по списку А, а свої молоді вихованці (Нещерет, Забарний і інші) йшли по списку Б, тому так команда була повна.
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 20:34
У Луческу все виноваты кроме него .
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+6
-4
V.Dem (Kyiv)
08.11.2020 в 20:29
Я особисто спокійно сприйняв Луческу в Динамо, мав наміри оцінити його за результатами гри команди. Нині розумію, що як топ-тренер він себе вже вичерпав. Навряд чи в Динамо у нього щось путнє вийде, тим більше з такими посередніми гравцями та совковим суркісівським менеджментом плюс корупцією в українському футболі.
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+3
-2
timo87 (Донецк)
08.11.2020 в 20:26
Зато если бы выиграли, сказал бы: Вот даже COVID не помешал нам выиграть, правильно сделали, что сыграли сейчас, судьба чемпионства должна решаться в таких матчах.
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+8
-5
timo87 (Донецк)
08.11.2020 в 20:24
А с Барсой чего не мешал COVID? Или Сидорчуку COVID помешал чистый подкат сделать? Или Нищерету по мячу попасть кулаком COVID помешал? Или в других чемпионатах не играют когда у одной из команд 5 игроков заболело?
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+7
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
08.11.2020 в 20:30
Может Бущан и попал бы, не?
Ответить
+3
-2
andyua (Kyiv)
08.11.2020 в 21:33
Так. Очевидно, аби не COVID, то Сидорчук би зіграв чисто
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 20:21
Ковид сейчас выигрывает не только в футболе, надо научиться с этим жить, а не пенять на него.
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+4
0
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 20:12
Уж кто бы говорил. Такой благородный.
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+5
-3
Serg02 (Одесса)
08.11.2020 в 20:12
Согласен с Луческу. Окажись в такой ситуации Шахтер, не хотел бы такой победы для Динамо. Но это Шахтер... И этим все сказано.
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+7
-11
aleks68
08.11.2020 в 20:15
чья бы корова мычала.у самих рыло в пуху дальше некуда
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+9
-5
aleks68
08.11.2020 в 20:11
будулай как всегда в своём духе.пока всё хорошо вроде адекватный.стоит крупно обделаться начинает ныть
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+9
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 20:09
Кроме того, ситуация с вирусом позволила обыграть Реал, а сборной - добыть историческую победу над Испанией. Так что не надо все валить на вирус, с ним тоже можно добиваться результатов.
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+10
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.11.2020 в 20:18
З 5 гравців основи в матчі з Іспанією, які представляли ДК сьогодні вийшли 2, з них пацан 18- ти років грає вже більше місяця по 2 матчі в тиждень, та і другого міняють тільки тоді коли получає дискву через ЧК.))
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+3
-4
sawyer1936
08.11.2020 в 20:05
У реала тоже ковид выиграл в первом туре ЛЧ.
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+7
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 20:02
Футбол - игра командная. Если нет 2-го полноценного состава, то КОВИД ту ни при чем, вопросы нужно задавать руководству.
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+10
-1
NikosFutboloidos (Chop)
08.11.2020 в 19:59
Дістав уже цей coronaвірусний футбол. Команди в нерівних умовах, незрозумілі рахунки ігор, шалений темп турнірів. Це не плюс а мінус гри.
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+4
-7
UA Hero (Chernivtsi)
08.11.2020 в 20:00
Ну... Тепер або такий футбол, або не грати кілька років взагалі.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:58
Письмо в UEFA напиши!)))
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+7
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:52
Эх,не стерпел Луч,начал ныть... Шахтёр играл в Испании резервом и не ныл.
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+11
-7
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2020 в 21:39
толи еще будет. это только начало от цыгана)))
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0
0
UA Hero (Chernivtsi)
08.11.2020 в 19:48
Ну, команду вірус розбалансував, це факт. Але Нщерету і Сидорчуку такод ковід винен?
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+14
-2


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