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Мирча Луческу: Я бы не сыграл этот матч. Сегодня выиграл COVID
Послематчевая пресс-конференция наставника киевлян
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
"Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.
Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID. Это все, что я хочу сказать", - рассказал Луческу.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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