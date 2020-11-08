Мирча Луческу: Я бы не сыграл этот матч. Сегодня выиграл COVID

Весьма слабое оправдание, опять начал ныть. А кто по большому счету был не из основы? Русин да Андриевский с натяжкой. И что, это основание переносить игру. Играли же этим составом с Барсой и ничего. Могли и очки увезти. И не надо Луческу расписываться за Шахтер. Тут его бы никто и не спрашивал по поводу переноса, потому как такие вопросы решает Ахметов, а он вряд ли согласился в той ситуации, в которой оказалась команда. А то по такой логике теперь каждая команда начнет требовать переносов, как только у нее появится кто-то с КОВИДОМ-19 или другой болезнью. Что это будет за чемпионат? В составе команды есть более двух десятков игроков, выпускайте тех, кто есть. И потом, а если бы после переноса игры у Шахтера заболели игроки, что опять игру переносить? И так до бесконечности, пока наконец обе заявят, что все здоровы? Это абсурд. КОВИД есть и еще будет долго. Поэтому федерация занимает правильную позицию. Или играем, выпуская на замену подготовленный резерв, или закрываем занавес чемпионата. А то получим чемпионат, когда одни команды сыграют все свои игры, а те те кто переносил, будут теперь решать, как и против кого им теперь играть, кого казнить, а кого миловать. Это уже совсем не по-спортивному.