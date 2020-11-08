Корниенко не смог продолжить матч после фола Сидорчука

В конце первого тайма украинского классического капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пошел в грубый подкат против Виктора Корниенко. За это фол Екатерина Монзуль показала игроку киевлян красную карточку . После перерыва, на 47-ой минуте матча, защитник присел на газон и не смог продолжить игру. Его заменил Маркуш Сиприано.

В этом сезоне Виктор Корниенко стал основным защитником "Шахтера", проведя 10 матчей и отдав три результативные передачи во всех турнирах. Игрок получил дебютный вызов от Андрея Шевченко в ряды Национальной сборной на ноябрьские матчи.