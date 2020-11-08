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Корниенко не смог продолжить матч после фола Сидорчука
Защитник получил травму
В конце первого тайма украинского классического капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пошел в грубый подкат против Виктора Корниенко. За это фол Екатерина Монзуль показала игроку киевлян
В этом сезоне Виктор Корниенко стал основным защитником "Шахтера", проведя 10 матчей и отдав три результативные передачи во всех турнирах. Игрок получил дебютный вызов от Андрея Шевченко в ряды Национальной сборной на ноябрьские матчи.
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