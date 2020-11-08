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Корниенко не смог продолжить матч после фола Сидорчука

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник получил травму

Корниенко не смог продолжить матч после фола Сидорчука
Новина українською

В конце первого тайма украинского классического капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пошел в грубый подкат против Виктора Корниенко. За это фол Екатерина Монзуль показала игроку киевлян красную карточку. После перерыва, на 47-ой минуте матча, защитник присел на газон и не смог продолжить игру. Его заменил Маркуш Сиприано.

Корниенко не смог продолжить матч после фола Сидорчука - изображение 1

В этом сезоне Виктор Корниенко стал основным защитником "Шахтера", проведя 10 матчей и отдав три результативные передачи во всех турнирах. Игрок получил дебютный вызов от Андрея Шевченко в ряды Национальной сборной на ноябрьские матчи.

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В статье: Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Комментарии (9)
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K-Spirit (Киев)
08.11.2020 в 21:31
Ну ничего, не поедет в сборную как обычно, отдохнет. А Шева будет загонять оставшихся здоровых динамовцев, пока все не лягут.
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
08.11.2020 в 21:39
на ногах осталось тільки 4 динамівці. Забарного і Циганкова треба не відпускати. а Попов і Сидорчук нехай проїдуться.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 21:27
Это , возможно, отразится на сроке дисквалификации Сидра.
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0
-5
недалековідКиева (Біла Церква)
08.11.2020 в 21:36
Тобто, пройшло 20 хвилин і тут зразу заболіло що грати ніяк? Ти нормальний?
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0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.11.2020 в 21:22
Мій старий би, звичайно, здивувався таким словам, але іноді мені хочеться ліквідації Дирки як клубу. Мразотні, двуличні падли, які прикриваються Україною чисто для її грабунку і футболістів набрали з такими же установками щодо держави: Суркіс - все, Україна - ніщо.
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+4
-6
TJSoccer (Харьков)
08.11.2020 в 21:30
тупой бот
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+4
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
08.11.2020 в 21:33
"Дирка" в тебе в голові ...
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
08.11.2020 в 21:42
Ты удовлетворяешь мужиков на вокзале...Не тебе футбол обсуждать шалава...Твій старий відтарабанить тебе без вазеліну....
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 21:16
Скорейшего ему выздоровления!
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+5
-2


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