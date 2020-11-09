Защитник Динамо Илья Забарный высказался об удалении Сидорчука и поражении Шахтеру

Центральный защитник киевского " Динамо " Илья Забарный прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в УПЛ.

- Сложный матч. Почти весь второй тайм мы оборонялись, устали и физически, и морально. Но это будет для нас уроком.

- Заболели много футболистов "Динамо". Это давило психологически?

- Психологически - не знаю, но у нас не было замен, чтобы усилить игру. Может, просто в игру сложно войти.

Луческу сказал, что не были соблюдены fair play, там о федерации. Но нас это не касается, мы должны выходить на поле и доказывать. Сегодня удача была не на нашей стороне, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

До удаления игра была равная. Мы не уступали, как и "Шахтер". Пытались контролировать ход встречи и делать все правильно. У "горняков" был только один момент, который они реализовали после нашей ошибки. Удаление сыграло свою роль.

Это игровой момент. Я смотрел из игры, как бы там ни было красной, честно. Но судья нашла этот момент, потому дала красную. Это футбол, тут ничего не поделаешь.

- Обязательно нужно было идти в подкат, когда судит Монзуль?

- Со стороны легко рассуждать, а в игре футболисту виднее. Если бы чуть раньше сделать этот подкат или в мяч сыграть, то ничего бы не было. С каждым такое может случиться, просто не повезло. Может, он и не должен был идти в этот подкат, но мы не обвиняем никого. Мы - команда, проигрываем и выигрываем вместе.

- Судья уменьшила шансы "Динамо" по крайней мере на ровную игру?

- В меньшинстве нам было очень трудно, мы тратили много сил на оборону, их практически не оставалось на контратаки. Почти весь второй тайм мы оборонялись.