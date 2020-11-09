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Защитник Динамо Илья Забарный высказался об удалении Сидорчука и поражении Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Разгром в Киеве - на стадионе без зрителей

Защитник Динамо Илья Забарный высказался об удалении Сидорчука и поражении Шахтеру
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в УПЛ.

- Сложный матч. Почти весь второй тайм мы оборонялись, устали и физически, и морально. Но это будет для нас уроком.

- Заболели много футболистов "Динамо". Это давило психологически?

- Психологически - не знаю, но у нас не было замен, чтобы усилить игру. Может, просто в игру сложно войти.

Луческу сказал, что не были соблюдены fair play, там о федерации. Но нас это не касается, мы должны выходить на поле и доказывать. Сегодня удача была не на нашей стороне, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

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До удаления игра была равная. Мы не уступали, как и "Шахтер". Пытались контролировать ход встречи и делать все правильно. У "горняков" был только один момент, который они реализовали после нашей ошибки. Удаление сыграло свою роль.

Это игровой момент. Я смотрел из игры, как бы там ни было красной, честно. Но судья нашла этот момент, потому дала красную. Это футбол, тут ничего не поделаешь.

- Обязательно нужно было идти в подкат, когда судит Монзуль?

- Со стороны легко рассуждать, а в игре футболисту виднее. Если бы чуть раньше сделать этот подкат или в мяч сыграть, то ничего бы не было. С каждым такое может случиться, просто не повезло. Может, он и не должен был идти в этот подкат, но мы не обвиняем никого. Мы - команда, проигрываем и выигрываем вместе.

- Судья уменьшила шансы "Динамо" по крайней мере на ровную игру?

- В меньшинстве нам было очень трудно, мы тратили много сил на оборону, их практически не оставалось на контратаки. Почти весь второй тайм мы оборонялись.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный
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Источник:
Динамо

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Комментарии (14)
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Kolibri (Киевоград)
09.11.2020 в 09:50
Молодец, хотя-бы не ноет как дед, а реально будет просто больше работать! По красной, он просто не видел, а слушал общекомандное мнение.
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+1
0
болельщик_футбола (Донецк)
09.11.2020 в 09:54
попался как ребенок... как раз это влияние деда... что то из цикла "я не видел, но осуждаю"... не смотрел повтора, но как от стенки отскакивает: это судья, это все судья... это насквозь тактика деда...
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
09.11.2020 в 09:47
Просто Забарный ещё не видел повтор, там не только голеностоп, но и кость на мгновение прогнулась. Повезло, что у некоторых людей кости более эластичные, а есть которые ломаются и от неудачного подпрыгивания.
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+2
0
болельщик_футбола (Донецк)
09.11.2020 в 08:58
Забарный - не с того начинаешь карьеру... "Но судья нашла этот момент, потому дала красную." Ты молодой, а уже ведешь себя как поц...
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+3
-4
Mexxxxx (Просяная)
09.11.2020 в 08:40
Вот если бы в топ-чемпионате и уважаемый судья... та удалил без всякого вара. А там еще б с десяток игр дисквалификации. Человеку можно ногу сломать, что он карьеру завершит, а ему не повезло понимаешь, мимо мяча сыграл. Тогда в бои без правил иди, там будет везти. Особенно когда чуть ли не каждую игру красная то... Болел за Динамо, на всякий случай, просто справедливости ради.
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+4
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
09.11.2020 в 08:54
НІТ! Одразу до стінки Сидора б поставили Може пригадаємо, як Тайсон на Ярмоленко прямою ногою стрибнув І які були обурення коли його дискваліфікували? А тут нога від поля не відірвалася! Хоч ногу зачепив і лише зважаючи на COVID, що так боляче вдарив по Динамо... не добивати його суддівським рішенням!
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+4
-5
Mexxxxx (Просяная)
09.11.2020 в 09:52
Ну ногу зачепив це так дуже дипломатично. І ніякий вірус не привід жаліти костоломів, і якщо це Тайсон чи Сидорчук різниці ніякої не повинно бути. Є правила, які чітко визначають вину і міру покарання, тому до стінки за таке будь-кого. Так давайте і руками дозволимо трохи в карному майданчику грати, не добивати ж, лавка запасних коротка, десь ногу переламати і т.д.
0
0
avatar
ascent (Луксор)
09.11.2020 в 08:23
"Дядя Степан, помог бы ты им, а? Ну грех смеяться над убогими. Ну ты посмотри на них! Подневольные ж люди, одной рыбой питаются. И поют так жалостно!..
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+1
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
09.11.2020 в 08:19
Сліпишам на яйця наступив ти бач, як верещать
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+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.11.2020 в 08:32
Да,"слепым" динамовцам наступил вчера Шахтёр на яйца,три раза
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+4
-5
aleks68
09.11.2020 в 09:18
кроме тебя долб...ба здесь никто не верещит.молчи в тряпочку и не гавкай
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+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.11.2020 в 08:13
Тупой вопрос про подкат и Монзуль.Там 100% удаление и точка!
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+6
-3
Komendor (Запорожье)
09.11.2020 в 08:13
Вопрос к Забарному: Так Сидорчук сыграл в мяч или.все таки ,в ногу?
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+2
-8
avatar
ascent (Луксор)
09.11.2020 в 08:24
Вопрос к Сидорчуку: а для него есть разница?
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+3
-5


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