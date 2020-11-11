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Один из лидеров Динамо возвращается к тренировкам после болезни
Но еще предстоит пройти тест
Футболисты "
Из группы футболистов, которые ранее получили положительный тест, одним из первых в общую группу в случае отрицательного повторного теста вернется защитник Виталий Миколенко.
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Ему врачи после необходимой паузы уже позволили получать физические нагрузки наравне с другими футболистами.
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Источник:meta-ratings
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