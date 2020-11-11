Один из лидеров Динамо возвращается к тренировкам после болезни

Футболисты " Динамо " должны пройти очередное тестирование на коронавирус.

Из группы футболистов, которые ранее получили положительный тест, одним из первых в общую группу в случае отрицательного повторного теста вернется защитник Виталий Миколенко.

Ему врачи после необходимой паузы уже позволили получать физические нагрузки наравне с другими футболистами.