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Один из лидеров Динамо возвращается к тренировкам после болезни

Премьер-лига
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Но еще предстоит пройти тест

Один из лидеров Динамо возвращается к тренировкам после болезни
Новина українською

Футболисты "Динамо" должны пройти очередное тестирование на коронавирус.

Из группы футболистов, которые ранее получили положительный тест, одним из первых в общую группу в случае отрицательного повторного теста вернется защитник Виталий Миколенко.

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Ему врачи после необходимой паузы уже позволили получать физические нагрузки наравне с другими футболистами.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко коронавирус
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