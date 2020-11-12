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Степаненко: Хотелось, чтобы гол в ворота Динамо был записан на меня, но записали на Антонио по-честному

Премьер-лига
(1 голосов)

Рикошет от Маркоса Антонио записали на бразильца

Степаненко: Хотелось, чтобы гол в ворота Динамо был записан на меня, но записали на Антонио по-честному
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко в эфире Shakhtar News прокомментировал гол в ворота "Динамо" в 9-м туре УПЛ (3:0), который после рикошета засчитали на Маркоса Антонио.

"Сначала не видел, что мяч залетел от ноги Маркоса. Я пробил и уже следил за полетом мяча, думал, что забил. А потом смотрю – Маркос бежит и радуется. Потом понял, что мяч от него рикошетом полетел. Он уже не первый гол такой забивает. Везение – это тоже хорошо.

Конечно, хотелось, чтобы он был записан на меня, но записали на Антонио по-честному, это правильно", – сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Одинзавсех (Харьков)
12.11.2020 в 20:55
Тарас, ну пусть пацан порадуется. Все же видели, что главное сделал ты.
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