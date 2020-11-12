Степаненко: Хотелось, чтобы гол в ворота Динамо был записан на меня, но записали на Антонио по-честному

Хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко в эфире Shakhtar News прокомментировал гол в ворота "Динамо" в 9-м туре УПЛ (3:0), который после рикошета засчитали на Маркоса Антонио.

"Сначала не видел, что мяч залетел от ноги Маркоса. Я пробил и уже следил за полетом мяча, думал, что забил. А потом смотрю – Маркос бежит и радуется. Потом понял, что мяч от него рикошетом полетел. Он уже не первый гол такой забивает. Везение – это тоже хорошо.

Конечно, хотелось, чтобы он был записан на меня, но записали на Антонио по-честному, это правильно", – сказал Степаненко.