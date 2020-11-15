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Определен лучший арбитр девятого тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое в сезоне признание для рефери

Определен лучший арбитр девятого тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам девятого тура чемпионата Украины эксперты непростым и не единогласным решением лучшим признали Дениса Шурмана. Он судил матч "Олимпик" - "Мариуполь" (3:3), показал в матче шесть желтых карточек, назначил два пенальти, никого не удалил.

Для Дениса Шурмана это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козик (8-й тур).

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (1)
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sashadugzaeva
15.11.2020 в 11:36
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- bit.do/amoro
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Komendor (Запорожье)
15.11.2020 в 10:42
Это называкется: И снова здрасьте!Ну никак не может сайт и Семйон обходиться без этих пронафталиненных экспертов.
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