Определен лучший арбитр девятого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам девятого тура чемпионата Украины эксперты непростым и не единогласным решением лучшим признали Дениса Шурмана. Он судил матч "Олимпик" - "Мариуполь" (3:3), показал в матче шесть желтых карточек, назначил два пенальти, никого не удалил.