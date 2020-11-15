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Определен лучший арбитр девятого тура Favbet Лиги
Первое в сезоне признание для рефери
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам девятого тура чемпионата Украины эксперты непростым и не единогласным решением лучшим признали Дениса Шурмана. Он судил матч "Олимпик" - "Мариуполь" (3:3), показал в матче шесть желтых карточек, назначил два пенальти, никого не удалил.
Для Дениса Шурмана это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козик (8-й тур).
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