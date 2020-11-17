  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз, тур пройдет без Монзуль

Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 10-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 10-го тура будут работать:

10 тур

20 ноября (пятница)

"Рух" – "Мариуполь" – Константин Труханов (Харьков)

21 ноября (суббота)

"Ингулец" – "Динамо" – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская обл.)

"Шахтер" – "Александрия" – Николай Балакин (Киевская обл.), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

"Олимпик" – "Заря" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

22 ноября (воскресенье)

"Минай" – "Днепр-1" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

"Десна" – "Львов" – Сергей Бойко (Киевская обл.)

"Ворскла" – "Колос" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Евгений Арановский (Киев)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:56
А як же Катя Сан Маринська?
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:50
Бог ему судья!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...