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Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
На этот раз, тур пройдет без Монзуль
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 10-го тура
Главными арбитрами на матчах 10-го тура будут работать:
10 тур
20 ноября (пятница)
"Рух" – "Мариуполь" – Константин Труханов (Харьков)
21 ноября (суббота)
"Ингулец" – "Динамо" – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская обл.)
"Шахтер" – "Александрия" – Николай Балакин (Киевская обл.), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
"Олимпик" – "Заря" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
22 ноября (воскресенье)
"Минай" – "Днепр-1" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
"Десна" – "Львов" – Сергей Бойко (Киевская обл.)
"Ворскла" – "Колос" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Евгений Арановский (Киев)
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