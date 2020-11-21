Момент для назначения одиннадцатиметрового в ворота Шахтера, - Ступар указал на ошибку Монзуль

Екатерина Монзуль не должна была судить матч "Шахтер" - "Александрия", однако болезнь Николая Балакина заставила Комитет арбитров УАФ снова обратиться за помощью к Екатерине. Она отблагодарить безупречной работой не смогла. По крайней мере, эксперт нашего сайта Мирослав Ступар говорит об ошибке Монзуль на 83-й минуте.

- Начну с того, что Екатерина Монзуль с помощью ВАР проявила последовательность. Удалила Сидорчука в предыдущем туре, а теперь согласно букве Правил показала красную карточку Жуниору Мораесу, - говорит Мирослав Иванович. - Но не все было так гладко, как хотелось бы Екатерине.

На 83-й минуте ассистент Петраков зафиксировал нарушение правил со стороны Матвиенко против Устименко. Екатерина ассистента поддержала и из информации Петракова, очевидно, вынесла, что была отмашка со стороны игрока "Шахтера". Но отмашка – это момент одной секунды. А ВАР рассматривал эпизод с позиции того, где произошел контакт: до, или в пределах штрафной площади. И пришли к выводу, что до, а значит – штрафной удар. Но я думаю, что видеоарбитр ошибся и подвел Екатерину. Начало контакта с Устименко было до линии штрафной площади. Но конечная фаза эпизода состоялась уже в штрафной. Момент для назначения одиннадцатиметрового удара очевиден. Почему? ИFAB акцентирует внимание на том, что фиксировать нарушение нужно по конечной его фазе, а не по тому, где оно началось, - пояснил Мирослав Иванович.

- Аналогия? Пожалуйста. Матч "Минай" - "Мариуполь", арбитр Евгений Арановский. На последних минутах поединка за подкат защитника закарпатцев Сакива, который начался до штрафной площади, а завершился уже в ней, арбитр назначил одиннадцатиметровый. И мы его поддержали. Почему такое расхождение? Там логичное решение без видеоповтора, а тут ошибка после просмотра эпизода на экране, - отметил эксперт.

- А еще возникает логичный вопрос: почему в эпизоде с удалением Мораеса Екатерина самостоятельно пошла просматривать повтор, а по эпизоду с участием Матвиенко и Устименко доверилась подсказкам арбитра ВАР Романова? Как видим, именно после подсказки и была допущена ошибка, хотя Екатерина могла посмотреть повтор лично.

Еще вспомнил бы момент на пятой минуте, когда Монзуль наказала Сиприано желтой карточкой за якобы фол против Ситало, - сказал Ступар. - Но там была чистая борьба, которая разрешается правилами игры – плечом в плечо. Беда Ситало в том, что Сиприано его подтолкнул, когда Артем находился на опорной ноге. Но это футбол, это контактный вид спорта. Монзуль, к сожалению, такие эпизоды понимает по-своему, не в духе мужской борьбы, - подытожил эксперт.

Отметим, что "Шахтер", потеряв два очка в матче с "Александрией" (ничья 1:1), снова отпустил "Динамо" в отрыв.