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Момент для назначения одиннадцатиметрового в ворота Шахтера, - Ступар указал на ошибку Монзуль

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Александрия 1:1. Судейский анализ матча

Момент для назначения одиннадцатиметрового в ворота Шахтера, - Ступар указал на ошибку Монзуль
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль не должна была судить матч "Шахтер" - "Александрия", однако болезнь Николая Балакина заставила Комитет арбитров УАФ снова обратиться за помощью к Екатерине. Она отблагодарить безупречной работой не смогла. По крайней мере, эксперт нашего сайта Мирослав Ступар говорит об ошибке Монзуль на 83-й минуте.

- Начну с того, что Екатерина Монзуль с помощью ВАР проявила последовательность. Удалила Сидорчука в предыдущем туре, а теперь согласно букве Правил показала красную карточку Жуниору Мораесу, - говорит Мирослав Иванович. - Но не все было так гладко, как хотелось бы Екатерине.

На 83-й минуте ассистент Петраков зафиксировал нарушение правил со стороны Матвиенко против Устименко. Екатерина ассистента поддержала и из информации Петракова, очевидно, вынесла, что была отмашка со стороны игрока "Шахтера". Но отмашка – это момент одной секунды. А ВАР рассматривал эпизод с позиции того, где произошел контакт: до, или в пределах штрафной площади. И пришли к выводу, что до, а значит – штрафной удар. Но я думаю, что видеоарбитр ошибся и подвел Екатерину. Начало контакта с Устименко было до линии штрафной площади. Но конечная фаза эпизода состоялась уже в штрафной. Момент для назначения одиннадцатиметрового удара очевиден. Почему? ИFAB акцентирует внимание на том, что фиксировать нарушение нужно по конечной его фазе, а не по тому, где оно началось, - пояснил Мирослав Иванович.

- Аналогия? Пожалуйста. Матч "Минай" - "Мариуполь", арбитр Евгений Арановский. На последних минутах поединка за подкат защитника закарпатцев Сакива, который начался до штрафной площади, а завершился уже в ней, арбитр назначил одиннадцатиметровый. И мы его поддержали. Почему такое расхождение? Там логичное решение без видеоповтора, а тут ошибка после просмотра эпизода на экране, - отметил эксперт.

- А еще возникает логичный вопрос: почему в эпизоде с удалением Мораеса Екатерина самостоятельно пошла просматривать повтор, а по эпизоду с участием Матвиенко и Устименко доверилась подсказкам арбитра ВАР Романова? Как видим, именно после подсказки и была допущена ошибка, хотя Екатерина могла посмотреть повтор лично.

Еще вспомнил бы момент на пятой минуте, когда Монзуль наказала Сиприано желтой карточкой за якобы фол против Ситало, - сказал Ступар. - Но там была чистая борьба, которая разрешается правилами игры – плечом в плечо. Беда Ситало в том, что Сиприано его подтолкнул, когда Артем находился на опорной ноге. Но это футбол, это контактный вид спорта. Монзуль, к сожалению, такие эпизоды понимает по-своему, не в духе мужской борьбы, - подытожил эксперт.

Отметим, что "Шахтер", потеряв два очка в матче с "Александрией" (ничья 1:1), снова отпустил "Динамо" в отрыв.

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В статье: Мирослав Ступар Шахтер (Донецк) ФК Александрия Екатерина Монзуль
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Комментарии (9)
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Термит (Киев)
21.11.2020 в 21:12
Пенальти не было, нарушение было очевидное, но было ДО штрафной, а куда он там дальше побежал падать - то уже его личное дело. Равно как и не было пенальти в ворота Миная по той же причине - контакт был до штрафной, а в нее уже вкатились по инерции. А перед этим был такой же левый пеналь в ворота Мариуполя от Колоса...Александрию - с заслуженной ничьей! Шахтеру - удачи с немцами!
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+1
-3
Исследователь
21.11.2020 в 21:00
Этот Ступор уже как-то начал надоедать своей бестолковостью. Да сядьте вы вместе с Сабо на завалинке и чешите языками.
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+5
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 20:59
Підкажу Ступору: там не тільки пенальті було, а і фол останньої надії, а отже червона картка Матвієнкові і видалення.
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+6
-5
Очманілий Заєць (Odessa)
21.11.2020 в 21:01
З червоною карткою Матвієнку згоден, але це не "фол останньої надії", а "неспортивна поведінка"..
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+3
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
21.11.2020 в 20:56
кроты не выиграли и это главное
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+2
-5
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Red_Cat (Салоники)
21.11.2020 в 21:12
да, кстати, информация дли минусующих: я НЕ болельщик ДК. я был болельщиком Металлиста, пока МХ не был уничтожен совместными усилиями ахметова и суркисов. поэтому я всегда ОДИНАКОВО болею против и ахметокротов и суркисни
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
21.11.2020 в 21:27
"Металлист" был уничтожен усилиями Саши "Стоматолога" Януковича, который захотел иметь футбольную игрушку (как младший Шуфрич), а также Курченко и Ярославского, который сдрейфил.
0
-1
megrivan (Курячі Лози)
21.11.2020 в 21:28
Ни Ахметов, ни Суркис к смерти "Металлиста" никакого отношения не имеют.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
21.11.2020 в 20:41
Мені дуже хотілося би, аби зараз Тупар вийшов на поле відсудити гру якихось дворових "Мухосранська" з "Суходрищенськом", але щоби там обов'язково працював ВАР. От би я потім прокоментував його суддівство в дусі "чоловічої боротьби". Він чипляється до Монзуль так, ніби він щось ще може, а вона йому не дає.
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+4
-5


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