Матч Динамо - Барселона обслужит словенский арбитр

Стал известен список судейских назначений на матчи вторника Лиги чемпионов. Поединок между "Динамо" и "Барселоной" будет обслуживать словенец Матей Юг. На бровках ему помогут его соотечественники: Матей Жунич и Роберт Вукан.

Единственная "белая ворона" среди словенских судей - немец Саша Штегеманн, который будет отвечать за VAR. Его ассистентом будет Юре Прапротник, а четвертым арбитром - Нейц Кайтазович: оба из Словении.

Однажды Юг уже обслуживал матч киевского "Динамо". Тогда, в феврале 2018, "бело-синие" сыграли в сухую ничью с греческим "АЭК" в 1/8 ЛЕ.

Матч "Динамо" - "Барселона" начнется 24 ноября в 22:00 на НСК "Олимпийский". Сейчас в "каталонцев" девять очков после трех туров, в то время как в украинского клуба один зачетный пункт. Победа "блаугранас" гарантирует им выход в плей-офф Лиги чемпионов.