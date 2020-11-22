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Один балл до Шахтёра. Ворскла - Колос 3:0
Возможно, худший матч "Колоса" в сезоне
Favbet-лига. 10-й тур
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Ворскла - Колос 3:0
Голы: Александр Скляр 31, Дмитрий Щербак 58, Сергей Яворский 64
Ворскла: Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Илья Гаджук 87), Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 74), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Артем Челядин 78), Ибрахим Кане (Валерий Дубко 86), Пап-Альюн Ндиайе, Дмитрий Щербак (Иван Пешич 87)
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 68), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 72), Денис Антюх, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Евгений Новак (Евгений Морозко 66), Алексей Зозуля, Павел Ореховский (Евгений Задоя 46), Андрей Богданов (Олег Ильин 66)
Предупреждения: Давид Пуцлин 51, Владимир Чеснаков 55, Александр Скляр 78 - Виталий Гавриш 14, Евгений Новак 19, Владимир Лысенко 39, Кирилл Петров 64, Алексей Зозуля 76
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