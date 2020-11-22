  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один балл до Шахтёра. Ворскла - Колос 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один балл до Шахтёра. Ворскла - Колос 3:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, худший матч "Колоса" в сезоне

Один балл до Шахтёра. Ворскла - Колос 3:0
UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 10-й тур
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Ворскла - Колос 3:0
Голы: Александр Скляр 31, Дмитрий Щербак 58, Сергей Яворский 64
Ворскла: Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Илья Гаджук 87), Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 74), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Артем Челядин 78), Ибрахим Кане (Валерий Дубко 86), Пап-Альюн Ндиайе, Дмитрий Щербак (Иван Пешич 87)
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 68), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 72), Денис Антюх, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Евгений Новак (Евгений Морозко 66), Алексей Зозуля, Павел Ореховский (Евгений Задоя 46), Андрей Богданов (Олег Ильин 66)
Предупреждения: Давид Пуцлин 51, Владимир Чеснаков 55, Александр Скляр 78 - Виталий Гавриш 14, Евгений Новак 19, Владимир Лысенко 39, Кирилл Петров 64, Алексей Зозуля 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
22.11.2020 в 21:46
Буквально втоптали Колос в газон вместе с тунцом...
Ответить
+1
0
Litb@rski (Кёльн)
22.11.2020 в 21:44
Порадовала Ворскла однако....думал не больше двух мячей будет забито....молодцы
Ответить
+3
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
22.11.2020 в 21:41
Вперед, Полтава!!! Бронза наша!!!
Ответить
+3
0
Счётчик шансов (Полтава)
22.11.2020 в 21:48
Дружина вдерла як дітей, правда?
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
22.11.2020 в 21:33
Знатно вдерли колгоспників! Браво!
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 21:30
Приличный уровень показывает Ворскла. Желаю получить бронзу как минимум. Команда смотрится просто шик. Приятно было смотреть комбинации и забитые голы.
Ответить
+5
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
22.11.2020 в 21:42
Спасибо! Вам тоже удачи!
Ответить
+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
22.11.2020 в 21:28
Мощно розгепала полтавска дружына! Не ожидал.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...