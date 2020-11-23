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Дебютный гол в УПЛ. Атакующий игрок Ворсклы рассказал о своем мяч

Премьер-лига
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Дебютный гол в УПЛ. Атакующий игрок Ворсклы рассказал о своем мяч
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23-летний Дмитрий Щербак, полузащитник полтавского клуба, который на этот раз играл на позиции нападающего, прокомментировал ТК Футбол свой гол в матче с "Колосом" (3:0).

Дмитрий забил второй мяч во встрече - на 58 минуте.

Так все быстро произошло... Одним касанием принял, вторым - ударил. Не было возможности, чтобы размышлять. Быстро все!

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Колос (Ковалевка) Дмитрий Щербак
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Источник:
Великий футбол

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