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Дебютный гол в УПЛ. Атакующий игрок Ворсклы рассказал о своем мяч
Добивал
23-летний Дмитрий Щербак, полузащитник
Дмитрий забил второй мяч во встрече - на 58 минуте.
Так все быстро произошло... Одним касанием принял, вторым - ударил. Не было возможности, чтобы размышлять. Быстро все!
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Источник:Великий футбол
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