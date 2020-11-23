Дебютный гол в УПЛ. Атакующий игрок Ворсклы рассказал о своем мяч

23-летний Дмитрий Щербак, полузащитник полтавского клуба, который на этот раз играл на позиции нападающего, прокомментировал ТК Футбол свой гол в матче с "Колосом" (3:0).

Дмитрий забил второй мяч во встрече - на 58 минуте.