Пациенты скорее живы, или Урожай уносят волны. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ

Для многих главным событием тура стала потеря очков "Шахтером". Однако, считаю, в нынешних условиях этого можно было ожидать. Лично меня больше впечатлила победа за явным преимуществом в центральном матче тура – в Полтаве. А также существенный оживляж внизу турнирной таблицы. И да, к сожалению, в третий раз в сезоне тур был неполным.

Ингулец – Динамо 0:2

Шахтер – Александрия 1:1

Ворскла – Колос 3:0

Десна – Львов 0:1

Рух – Мариуполь 0:0

Минай – Днепр 3:2

Зрелищность. А, знаете ли, недурно. Возможно, это был самый смотрибельный тур с начала сезона. Естественно, я здесь оперирую количеством опасных моментов в игре.

Лучшим стал самый результативный поединок в Ужгороде. Помимо пяти голов, в нем было еще восемь острых эпизодов у ворот. Отнюдь не скучно было также в Полтаве, Чернигове и Кропивницком – я бы сказал, именно в этой последовательности.

"Шахтер" с "Александрией" вытащил щедрый на события второй тайм. А вот во Львове было наборот: в основном скучать не приходилось до перерыва. Отчасти поэтому матч "Рух" - "Мариуполь" большинство из нас поторопилось отнести к унылым зрелищам. Не совсем так – просто всегда лучше запоминаются последние фразы. А они таки-были невнятными.

Интрига. И здесь весьма и весьма. Фактически только "Ворскла" решила свою задачу задолго до финального свистка.

Между голами Скляра и Щербака лежит расстояние более чем в полтайма, но где провести черту под интригой? С одной стороны, после перерыва и до 58-й минуты, когда был забит второй мяч, "Колос" азартно осаждал штрафную полтавчан. С другой – свой первый реальный шанс забить он получил уже при 0:3. Так что я склоняюсь все-таки в сторону 31-й минуты, когда был открыт счет.

Ну а дальше у нас просто праздник какой-то! Победу "Динамо" над "Ингульцом" реально оформил гол Шапаренко на 80-й минуте. На 85-й Банада едва не принес триумф над "Шахтером" "Александрии", но в створ не попал. Будковский мог увести "Десну" от поражения еще тремя минутами позже, но промахнулся, находясь рядом с воротами.

На 90-й минуте, как выяснилось позже, Нуриев забил победный гол "Миная". И уже в компенсированное время таки-мог вывести вперед "Рух" Кухаревич, однако и он, как перечисленные выше, точностью удара не блеснул.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Полтаве, где команда Максимова совершенно точно "наиграла" на конкретные 3:0. По одной из легенд, реку Ворсклу назвал так кто-то из российских царей, у которого она похитила стеклянный предмет: вор скла. В данном случае, ее безжалостные волны унесли с собой урожай трудолюбивых сельчан.

Практически столь же справедливы, на мой взгляд, 1:1 в Киеве, где "Шахтер" с "Александрией", исходя из числа и пропорции голевых моментов, большего вряд ли заслуживали.

"Динамо" у "Ингульца" могло бы выиграть и крупно. Общее преимущество "Миная" над "Днепром" в моментах скорее условно, но как-то язык не повернется утверждать, что команда Кобина не "наиграла" на победу.

"Десна", по-хорошему, должна была отвечать на гол "Львова" тремя. Но это был не ее день. Ну и "Рух", будь его игроки поудачливее и помастеровитее, вполне мог отпраздновать убедительную победу над изрядно ослабленным "Мариуполем". Не получилось, не срослось.

Судейство. Слово герру Юстасу – ведущему этой рубрики.

"Ингулец" - "Динамо". Отмененный гол Козака на 30-й минуте, при 0:1. Это "вне игры". Рука защитника не учитывается, а в остальном на стоп-кадре четко видно, что голова и плечо нападающего находятся в офсайде.

"Шахтер" - "Александрия". Штрафной, а не пенальти в ворота "Шахтера" на 83-й минуте, при 1:1. Удар Матвиенко был до штрафной, и сравнивать с длинным подкатом, на мой взгляд, некорректно. Потому правильное решение арбитра.

"Минай" - "Днепр". Не назначенный пенальти в ворота "Днепра" на 49-й минуте, при 1:1. Пиняшко упал после фола и потерял мяч. Это был пенальти. Со всеми тремя назначенными 11-метровыми согласен.

Удаление Хобленко на 67-й минуте, при 1:1. Повод был: движение головой в сторону соперника. В правилах сказано: удар или попытка удара.

"Десна" - "Львов". Не засчитанный гол Гитченко на 21-й минуте, при 0:0. Гол отменен абсолютно правильно. До касания головы уже был контакт с вратарем, что во вратарской площади равнозначно фолу.

Не назначенный пенальти за фол на Дегтяреве на 83-й минуте, при 0:1. Момент расценю как 60 на 40 в пользу пенальти, отметив при этом идеальную для обзора позицию арбитра.

Резюмируя вышесказанное, отмечаем: нами выявлено две серьезные ошибки арбитров, одна из которых могла повлиять на результат. В роли пострадавшей стороны – "Десна".

Везение. Везунчик тура – "Минай". Его победный мяч в эндшпиле был бы невозможен без невольной помощи соперника. Нуриев оказался прямо перед воротами с мячом только из-за рикошета от защитника.

На втором месте – "Шахтер", который на 77-й минуте спасла от поражения после удара Третьякова перекладина ворот. На третьем – "Львов", который мог проигрывать уже на 17-й минуте, после углового удара в стойку его ворот.

"Колос" штанги выручали даже дважды - при 0:0 и 0:3 – но, как видим, ему это не особо помогло.

Личности. А вот с ними, как по мне, у нас в туре была напряженка. И уникальный, как для меня, случай в УПЛ: самой яркой фигурой тура назову вратаря Кудрика. Ибо "Мариуполь" увез из Львова очко (достойные наследники криминального прошлого после этого выражения могут начинать смеяться) во многом благодаря его пятерке блестящих сэйвов.

Следующим вновь называю кипера – Костыка, который уступил Кудрику лишь немного, и которому должны быть обязаны тем, что в тот же Львов привезли три очка из Чернигова. Не забыть бы и Каниболоцкого, проведшего на поле менее тайма, но успевшего дважды круто спасти от гола "Минай" и пропустившего лишь с "точки".

Словом, это был тур вратарей. Из полевых же, методом исключения, лично мне больше запомнился автор дубля Нуриев из того же "Миная". Ах да, и чуть не забыл: Гармаш – почти на том же уровне.

Симпатии. Номер один – без вариантов, "Ворскла". Несмотря ни на что, понравилась "Десна". Ну и, конечно же, "Минай". На мой взгляд, эти команды показали нам больше всего футбола. "Динамо" не называю только из-за кадровых проблем соперника. Не говоря уже о "Рухе", которому даже они не помогли выиграть.

За вычетом очевидно ослабленных "Мариуполя" и "Ингульца", больше всех разочаровал, разумеется, "Колос".

Таблица. "Шахтер" поотстал от "Динамо" и позволил к себе приблизиться "Ворскле". "Десна" и "Колос", которые могли бы оказаться в тройке вместо нее, свое счастье профукали.

Отмечаем подъем "Миная" и "Львова", при том, что и опустившийся на дно "Рух" яростно пытается бороться за место под солнцем. Нет сомнений, что за этим не будет наблюдать, сложа руки, "Ингулец". Как и в том, что Днепр" рано или поздно вынырнет из этого люка.

Но самое приятное: наши пациенты скорее живы, чем мертвы. В первую очередь, это касается уже списанного со счетов "Львова". Что же до "Миная", то он еще и сумел порадовать зрелищной игрой. Пожалуй, первым из всей этой "братской могилки". Впрочем, один случай – случай. И отдадим должное сопернику - "Днепру", ввязавшемуся в этот лихой обмен ударами.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 10 7 2 1 19-7 +12 23 2 Шахтер 10 5 5 0 24-10 +14 20 3 Ворскла 10 5 4 1 16-6 +10 19 4 Десна 10 4 4 2 14-10 +4 16 5 Колос 10 4 3 3 14-12 +2 15 6 ФК Александрия 10 4 2 4 18-15 +3 14 7 ФК Мариуполь 10 3 4 3 10-14 -4 13 8 Олимпик 9 4 1 4 15-16 -1 13 9 Заря 9 2 5 2 15-9 +6 11 10 ФК Минай 9 2 3 4 7-14 -7 9 11 СК Днепр-1 10 2 2 6 14-20 -6 8 12 Ингулец 10 0 7 3 10-15 -5 7 13 ФК Львов 9 2 1 6 5-21 -16 7 14 Рух 10 0 5 5 7-19 -12 5

Анонсы. "Динамо" - "Ворскла". Полагаю, вывеска на сегодня говорит за себя. И помним о том, что киевлянам играть на два фронта.

"Колос" - "Десна". Оба неудачника тура получают еще один шанс приблизиться к лидерам.

"Минай" - "Заря". Будет ли второй случай у закарпатцев, чей соперник при Скрипнике декларирует игру вперед, не блещет результатами, да еще и пропустил тур, имея при этом не только кадровые проблемы?

Таков мой выбор трех наиболее интригующих поединков следующего тура. Жизнь покажет, насколько он был верным. Но сначала, увы, уже привычно ждем сводок о коронавирусе. Теперь здесь все, в первую очередь, от него зависит.

Хит-парад комментаторских ляпов тура. Улыбнемся напоследок, что ли?

3). "Три матча тура уже позади: …" (и перечисляет четыре).

2). "Вратарь громко выкрикивал первую букву алфавита" (то есть, "я").

1). "Тренер и игроки "Руха" жаждут первого исторического поражения".

Человеку свойственно ошибаться, и поэтому я не называю фамилий авторов этих перлов. Так же, как и любой из вас волен выискать нечто подобное в моих текстах