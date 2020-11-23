Символическая сборная десятого тура УПЛ по версии UA-Футбол

К сожалению, снова неполный получился тур. "Олимпик" и "Заря" из-за коронавируса сыграют матч десятого тура позже, однако при этом в шести других поединках уик-энда есть кого отметить из игроков. "Динамо" справилось с "Ингульцом" и увеличило отрыв от "Шахтера". Подопечные Каштру много атаковали, но не смогли переиграть "Александрию". Еще одну победу добыла "Ворскла" (пятую в чемпионате), полтавчане всего на одно очко отстают от действующего чемпиона. А также необходимо отметить волевую победу "Миная" над "Днепром-1", закарпатская команда сразу поднялась в среднюю часть турнирной таблицы.

ВРАТАРЬ

Олег Кудрик (ФК "Мариуполь").

Десятый тур порадовал игрой вратарей. Опять одним из героев стал Костик из "Львова", эффектно вышел на замену Каниболоцкий в "Минае", чуть ли не в каждом матче голкиперы выдавали яркие сейвы. Но больше всего их было у вратаря "Мариуполя" Олега Кудрика. Да, у него были помарки в игре на выходах, и это не удивительно, ведь воспитанник "Шахтера" провел лишь второй матч в этом сезоне. Но что касается реакции и игры на линии, то будут только положительные отзывы. Собственно, именно Олег помешал "Руху" получить свою первую победу в элите и при этом сохранил для своей измученной переездами команды почетную ничью.

ЗАЩИТА

Додо ("Шахтер" Донецк).

Пока у "горняков" в лазарете находится Исмаили, акценты атакующей игры "Шахтера" сместились с левого края на правый. Додо разгоняет множество комбинаций по своей зоне ответственности, отрабатывает от флажка до флажка, а в матче с "Александрией" бразилец забил свой первый гол в сезоне. Не удалось победить команду Шарана, но правый фланг "Шахтера" сделал все возможное для успеха, выглядел примерно-показательным. Немного не хватило. К оборонным действиям Додо также не может быть вопросов.

Юрий Кравчук (ФК "Львов").

Невероятный объем работы в обороне пришлось проделать Кравчуку и защите львовян вообще. "Десна" значительно доминировала, буквально брала в осаду ворота гостей, но "Львов" не просто выдержал, но и регулярно проводил контратаки. Кравчук не только показал себя отменно при защите ворот, в борьбе с нападающими, но и отдал несколько хороших передач, которые начали атаки львовян.

Сергей Яворский ("Ворскла" Полтава).

Высокий класс и надежность – первое, что приходит на ум, когда наблюдаешь за игрой Яворского. Опытный защитник незаменим в обороне, словно заранее знает, предчувствует, где будет мяч в каждом следующем эпизоде, оказывается в эпицентре событий и разряжает обстановку. Конечно, Сергей полезен и в штрафной соперника, особенно при стандартных положениях. Навес Скляра с углового и удар головой Яворского оформили разгром "Колоса" в десятом туре.

Даниил Кныш (ФК "Минай").

Тактика Василия Кобина достаточно специфическая - определить позицию Даниила в поединке против "Днепра-1" будет непросто. Остановимся на утверждении, что он действовал как левый латераль - то есть и в оборону должен возвращаться, и атаку максимально активно поддерживать. С защитными действиями не все было гладко, хотя именно Кныш спровоцировал ключевой эпизод в игре - именно его боднул Хобленко и получил красную карточку. А вот что касается поддержки атаки, то он выделялся. Во-первых, Даниил заработал пенальти, который позволил "Минаю" сравнять счет перед перерывом, во-вторых, мог дважды забить после перерыва, но соперника выручал Сарнавский (Богдан такой шедевр испортил, вытащив удар в девятку).

ПОЛУЗАЩИТА

Анатолий Нуриев (ФК "Минай").

К десятому туру в активе закарпатцев было всего четыре гола. В игре с "Днепром-1" они забили почти столько же, при этом дважды отличился - капитан. Собственно, Анатолий - пожалуй, главное открытие в составе всех трех новичков элиты. Он ведет игру своей команды, выделяется видением поля и умением отдать острую передачу. Ну и нельзя не отметить характер! Не забив пенальти в предыдущем туре в ворота "Десны", он спокойно реализовал 11-метровый в этот раз. К слову, Кныш заработал фол как раз после паса Анатолия. Ну и победный гол на 90-й минуте - оказался в нужном месте и хладнокровно разобрался в ситуации.

Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Болельщики постепенно начали забывать воспитанника киевского клуба, которому на заре его карьеры авансы выдавали в самом "Милане". А он возьми и вернись из турецкой ссылки, и дает Мирче Луческу столь необходимый выбор, и опыт в ситуации, когда лазарет переполнен. Трудно сказать, будет ли Денис полезным в матчах Лиги Чемпионов, но в поединках с середняками его высший класс играет свою роль. В игре с "Ингульцом" Гармаш открыл счет в первом тайме, а потом ассистировал Шапаренко. И вообще был одним из самых заметных на поле в составе "Динамо".

Евгений Банада (ФК "Александрия").

Невозможно не восхищаться игрой Банады на "втором этаже". Пожалуй, это один из самых сильных футболистов в УПЛ, который может выиграть верховой мяч и неотразимо пробить головой. На 85-й минуте встречи хавбеку немного не хватило для гола, тогда "Шахтер" вообще остался бы ни с чем. Еще ряд хороших моментов было у Евгения. Забил же он в нетрадиционной для себя манере, оказавшись на позиции центрфорварда и отозвался на пас низом. Отметим, что Мораес заработал красную карточку в борьбе с Банадой.

Валерий Лучкевич (ФК "Александрия").

Невероятно заряжен был на игру с "горняками" Лучкевич, накануне матча в семье Валерия родился сын, очевидно, что такое событие игрок хотел отметить на поле. Свой фланг буквально разрывал Лучкевич, рвался в бой, сделал три опасных передачи, после одной из них мяч попал в каркас ворот (Третьякову немного не хватило для точного удара). Сам Лучкевич также однажды опасно пробивал, мяч пролетел впритирку над перекладиной.

Ибрахим Кане ("Ворскла" Полтава).

Как минимум трижды мог забивать Кане в ворота "Колоса", один раз штанга спасла соперника, а на 64-й минуте Волынец достал "мертвый" мяч после выстрела Ибрахима. Интересный момент был в дебюте, арбитр указал на одиннадцать метров после фола на Кане, хотя потом и изменил решение и вместо пенальти назначил штрафной удар. Заметно старался 20-летний малиец, вымотал оборону коваливцев, скорее всего, поэтому гостей и не хватило на всю игру.

НАПАДЕНИЕ

Тете ("Шахтер" Донецк).

Бразилец поменял несколько позиций в матче с "Александрией". Начинал Тете, как фланговый хавбек, после удаления Мораеса перешел на позицию форварда, а в конце встречи действовал в обороне. Не смутился и не потерялся на поле молодой игрок, постоянно шел на обострения, раздавал хорошие передачи и оказывался на острие. Особо полезен оказался именно в атаке, хоть и не смог забить, но не отметить Тете было бы неправильно.

ТРЕНЕР

Владимир Шаран (ФК "Александрия").

В первую очередь александрийцы порадовали тем, что не закрылись, не отошли назад, а играли в футбол с "Шахтером". Значительную часть игрового времени команда Шарана наравне противостояла чемпиону, старалась отвечать атакой на атаку, и это без единого провала в обороне. Возможно, начало второго тайма непросто далось "Александрии", когда забил Додо, но затем проявили характер, отыгрались и даже могли вырвать победу. Очень качественный и содержательный матч выдала команда Шарана, словно в лучшие времена. Кто знает, может теперь "горожане" вдохновятся этой ничьей и вернутся в группу лидеров.