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Севидов: Не нужно сравнивать Скрипника и Вернидуба - Заре нужен был новый импульс и Виктор справился с задачей

Премьер-лига
(1 голосов)

О первом годе Виктора Анатольевича в луганской команде

Севидов: Не нужно сравнивать Скрипника и Вернидуба - Заре нужен был новый импульс и Виктор справился с задачей
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в подкасте "Халат Милевского" высказался о прошлогоднем приходе Виктора Скрипника в луганскую "Зарю".

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"Я Виктора знаю давно, мы с ним пересекались еще в молодости. Вместе служили в киевском "СКА", после играли вместе в "Металлурге" из Запорожья. Характер у него нордический, подходит к немецкому - спокойный, старается не выдавать эмоций.

Приход Виктора Скрипника в "Зарю" меня обрадовал, это новые нотки в нашем чемпионате. Он много играл в Германии, работал с "Вердером", впитал за это время в себя немецкий менталитет. Мне было интересно посмотреть на реалии немецкой школы в украинском футболе.

Я бы не хотел говорить, как многие журналисты у нас, что Скрипник лучше Вернидуба. Все относительно, результат имеет много граней. Вернидуб лепил эту команду несколько лет, он создал коллектив из клуба, в котором было много арендованых. Они выигрывали третье место и сравнение двух тренеров не очень корректное.

Приход Скрипника застал некий застой в "Заре". Вернидуб ушел, понимая, что игроки уже не дают результата и нужен какой-то новый толчок. Виктор раскрепостил игроков, изменил подход к тренировкам - одна тренировка утром. Он позволил игрокам группы атаки больше импровизировать.

Назначение Виктора Скрипника - удачный ход менеджемента "Зари". Команде был нужен новый импульс и он прекрасно справился со своей задачей", - заявил Александр Севидов.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Александр Севидов Виктор Скрипник
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Комментарии (3)
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NikosFutboloidos (Chop)
26.11.2020 в 15:11
Просто Вернидубу зажали грошенят, при ньому Зоря була стабільна. Побільше виховуйте своїх вихованців, бо на орендарях і низькосортних куплених далеко не підеш.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 14:33
Судячи по результатам, імпульс працює в протилежному напрямку.
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+2
0
George_D (Харьков)
26.11.2020 в 16:02
То же самое пришло на ум. :)
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+1
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