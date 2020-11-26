Севидов: Не нужно сравнивать Скрипника и Вернидуба - Заре нужен был новый импульс и Виктор справился с задачей

Известный украинский тренер Александр Севидов в подкасте "Халат Милевского" высказался о прошлогоднем приходе Виктора Скрипника в луганскую "Зарю".

"Я Виктора знаю давно, мы с ним пересекались еще в молодости. Вместе служили в киевском "СКА", после играли вместе в "Металлурге" из Запорожья. Характер у него нордический, подходит к немецкому - спокойный, старается не выдавать эмоций.

Приход Виктора Скрипника в "Зарю" меня обрадовал, это новые нотки в нашем чемпионате. Он много играл в Германии, работал с "Вердером", впитал за это время в себя немецкий менталитет. Мне было интересно посмотреть на реалии немецкой школы в украинском футболе.

Я бы не хотел говорить, как многие журналисты у нас, что Скрипник лучше Вернидуба. Все относительно, результат имеет много граней. Вернидуб лепил эту команду несколько лет, он создал коллектив из клуба, в котором было много арендованых. Они выигрывали третье место и сравнение двух тренеров не очень корректное.

Приход Скрипника застал некий застой в "Заре". Вернидуб ушел, понимая, что игроки уже не дают результата и нужен какой-то новый толчок. Виктор раскрепостил игроков, изменил подход к тренировкам - одна тренировка утром. Он позволил игрокам группы атаки больше импровизировать.

Назначение Виктора Скрипника - удачный ход менеджемента "Зари". Команде был нужен новый импульс и он прекрасно справился со своей задачей", - заявил Александр Севидов.