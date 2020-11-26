Остап Маркевич и Даниил Сикан вылечились от коронавируса

Повторный тест на коронавирус у главного тренера " Мариуполя " Остапа Маркевича оказался негативным и теперь он отправляется во Львов, где 27 ноября его подопечные проведут очередной календарный поединок чемпионата УПЛ.

Также должен появиться в расположении "Мариуполя" во Львове и нападающий Даниил Сикан. Во время пребывания в молодежной сборной Украины он сдал положительный тест, находился на самоизоляции, выздоровел и, скорее всего, уже в пятницу сможет сыграть со "Львовом".

Что касается семи футболистов, которые заразились в Мариуполе, то повторные тесты у них тоже оказались негативными, однако в лучшем случае они помогут "горожанам" в кубковом поединке с "Вересом" 2 декабря.

Напомним, что поединок 11 тура УПЛ "Львов" - "Мариуполь" начнется 27 ноября в 19.00.