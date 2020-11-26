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Остап Маркевич и Даниил Сикан вылечились от коронавируса

Премьер-лига
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И отправляются во Львов на матч с одноименной командой

Остап Маркевич и Даниил Сикан вылечились от коронавируса
Новина українською

Повторный тест на коронавирус у главного тренера "Мариуполя" Остапа Маркевича оказался негативным и теперь он отправляется во Львов, где 27 ноября его подопечные проведут очередной календарный поединок чемпионата УПЛ.

Также должен появиться в расположении "Мариуполя" во Львове и нападающий Даниил Сикан. Во время пребывания в молодежной сборной Украины он сдал положительный тест, находился на самоизоляции, выздоровел и, скорее всего, уже в пятницу сможет сыграть со "Львовом".

Что касается семи футболистов, которые заразились в Мариуполе, то повторные тесты у них тоже оказались негативными, однако в лучшем случае они помогут "горожанам" в кубковом поединке с "Вересом" 2 декабря.

Напомним, что поединок 11 тура УПЛ "Львов" - "Мариуполь" начнется 27 ноября в 19.00.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Даниил Сикан коронавирус
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