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Остап Маркевич и Даниил Сикан вылечились от коронавируса
И отправляются во Львов на матч с одноименной командой
Повторный тест на коронавирус у главного тренера "
Также должен появиться в расположении "Мариуполя" во Львове и нападающий Даниил Сикан. Во время пребывания в молодежной сборной Украины он сдал положительный тест, находился на самоизоляции, выздоровел и, скорее всего, уже в пятницу сможет сыграть со "Львовом".
Что касается семи футболистов, которые заразились в Мариуполе, то повторные тесты у них тоже оказались негативными, однако в лучшем случае они помогут "горожанам" в кубковом поединке с "Вересом" 2 декабря.
Напомним, что поединок 11 тура УПЛ "Львов" - "Мариуполь" начнется 27 ноября в 19.00.
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