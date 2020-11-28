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СК Днепр-1 - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная выездная победа подопечных Каштру

СК Днепр-1 - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео гола
Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде минимально обыграла СК "Днепр-1". Единственный гол в матче забил на 88-й минуте встречи вингер "горняков" Тете. После 11-ти туров команда Луиша Каштру имеет в своем активе 23 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. В свою очередь у подопечных Игоря Йовичевича 8 очков и 11 место.

Favbet-лига. 11-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
СК Днепр-1 - Шахтер 0:1
Гол: Тете 88
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Александр Сафронов, Артем Довбик, Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 80), Сергей Булеца (Алексей Чичиков 73), Егор Ярмолюк (Сергей Кравченко 74), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Владислав Дубинчак (Андрей Цуриков 61), Александр Сваток
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик 46), Марлос (Тарас Степаненко 90), Тете, Манор Соломон (Тайсон 46), Николай Матвиенко, Майкон (Виктор Коваленко 61), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь, Фернандо
Предупреждения: Майкон 51, Алан Патрик 61, Марлос 89

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ СК Днепр-1
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