Поединок во главе Днепр-1 с Шахтером стал юбилейным для Йовичевича

Дебютная игра хорватского специалиста Игоря Йовичевича (" Днепр-1 ") в УПЛ состоялась 27 июля 2014 - с "Карпатами", которые в гостях сыграли вничью с "Говерлой".

Баланс всех игр подопечных Йовичевича: 13 побед, 13 ничьих и 24 поражения, разница мячей 51-69.

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В чемпионатах Украины пробовали свои силы 55 иностранных тренеров, а Йовичевич стал лишь 11-м тренером-легионером, который провел не менее 50 матчей, причем первым из Хорватии.