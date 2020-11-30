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Поединок во главе Днепр-1 с Шахтером стал юбилейным для Йовичевича
50 матчей в украинском чемпионате
Дебютная игра хорватского специалиста Игоря Йовичевича ("
Баланс всех игр подопечных Йовичевича: 13 побед, 13 ничьих и 24 поражения, разница мячей 51-69.
В чемпионатах Украины пробовали свои силы 55 иностранных тренеров, а Йовичевич стал лишь 11-м тренером-легионером, который провел не менее 50 матчей, причем первым из Хорватии.
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Источник:УПЛ
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