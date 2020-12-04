Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации
По одному поединку
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании игрокам Жуниору Мораесу ("Шахтер") и Ильи Забарному ("Динамо").
Они были удалены в поединках 10-го и 11-го туров УПЛ с "Александрией" и "Ворсклой" соответственно.
Обоих футболистов отстранен на один матч и один матч условно.
Напомним, удаление Забарного вызвало активные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Илья въехал в соперника, поскользнувшись. Арбитр Юрий Иванов обратил внимание на эпизод после подсказки видеоассистента Екатерины Монзуль.
Популярное сейчас
- Победа Зари над Лестером, полуфиналы Лиги наций. Главные новости за 3 декабря
- Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего
- Скрипник: Лучше бы мы сейчас начинали групповой турнир
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной