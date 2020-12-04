Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании игрокам Жуниору Мораесу ("Шахтер") и Ильи Забарному ("Динамо").

Они были удалены в поединках 10-го и 11-го туров УПЛ с "Александрией" и "Ворсклой" соответственно.

Обоих футболистов отстранен на один матч и один матч условно.

Напомним, удаление Забарного вызвало активные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Илья въехал в соперника, поскользнувшись. Арбитр Юрий Иванов обратил внимание на эпизод после подсказки видеоассистента Екатерины Монзуль.