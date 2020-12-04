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Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации

Премьер-лига
(1 голосов)

По одному поединку

Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании игрокам Жуниору Мораесу ("Шахтер") и Ильи Забарному ("Динамо").

Они были удалены в поединках 10-го и 11-го туров УПЛ с "Александрией" и "Ворсклой" соответственно.

Обоих футболистов отстранен на один матч и один матч условно.

Напомним, удаление Забарного вызвало активные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Илья въехал в соперника, поскользнувшись. Арбитр Юрий Иванов обратил внимание на эпизод после подсказки видеоассистента Екатерины Монзуль.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Жуниор Мораес УАФ Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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