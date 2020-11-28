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Ступар: В первом тайме выискивали офсайд у Вербича, а во втором спровоцировали удаление Забарного

Премьер-лига
(3 голосов)

Судейский анализ матча Динамо - Ворскла (2:0) от Мирослава Ступара

Ступар: В первом тайме выискивали офсайд у Вербича, а во втором спровоцировали удаление Забарного
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче одиннадцатого тура УПЛ "Динамо" победило "Ворсклу", а судейская бригада во главе с Юрием Ивановым продемонстрировала низкий уровень своей квалификации. И еще эксперта Мирослава Ступара возмутила странная манера работы видеосистемы. Судьи во главе с Екатериной Монзуль пользовались ею неумело.

- Сегодняшний матч "Динамо" - "Ворскла" – это яркий пример того, как неправильно в Украине функционирует система ВАР, - говорит Мирослав Ступар. - На 17-й мину Де Пена забил гол, но арбитры несколько минут "прокручивали" эпизод и нашли небольшой офсайд у Вербича. Хорошо, но зачем нам и арбитру Иванову несколько повторов попадания мяча в руку Степанюку в конце первого тайма, если в том розыгрыш углового за мгновение до подачи был метровый офсайд?

- Во втором тайме Иванов удалил Забарного в эпизоде, который этого не заслуживали. Защитник "Динамо", сыграв в мяч, банально поскользнулся, упал на спину и по биомеханике движений "выбросил" ноги вверх. А Степанюк, не играя в мяч, просто наткнулся на эти ноги. Так где здесь фол?

Ступар: В первом тайме выискивали офсайд у Вербича, а во втором спровоцировали удаление Забарного - изображение 1

Но хуже всего то, что перед эпизодом с участием Забарного и Степанюка арбитры прозевала офсайд у того же Степанюка. В первом тайме выискивали и считали сантиметры у Вербича, а тут пропустили явное положение "вне игры" и спровоцировали удаление игрока, который теперь, очевидно, получит несколько матчей дисквалификации.

Это даже не критика, - отмечает Ступар, - а просто констатация: наши руководители судейского корпуса не управляют ситуацией. Я удивился еще тогда, когда узнал, что центральный матч тура будет судить Иванов, у которого раньше часто случались ошибки в значительно более простых поединках. И вот имеем результат – плохая работа бригады арбитров, - резюмировал эксперт.

Добавим, что с коллегой солидарен и Сергей Шебек, ранее высказавшийся об удалении Ильи Забарного.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Мирослав Ступар Сергей Шебек Илья Забарный
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:33
Хотіли нагадити ,Динамо на користь шмохтаря, та нічого не вийшло.
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ascent (Луксор)
28.11.2020 в 20:30
Ну если ступар так сказал, то можно верить...
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-2
amg333 (Kyiv )
28.11.2020 в 20:32
А в чем он не прав ,именно в этих двух эпизодах??..при отменённом голе ,через три минуты посмотрела повтор,и нашла оффсайд,а при удаление чего не смотрела?
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