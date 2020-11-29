Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль

"І така я не така, не така я і така, сам не знаєш, що ти хочеш, тільки голову морочиш"... (с)

Критиковать всегда легче, чем анализировать, отмечать или поощрять. Критика начинается с маленькой искорки, а затем набирает обороты снежной лавины. И прекратить критику так же трудно, как и остановить снежный оползень со склона горы.

Критиковать становится модно – даже не разобравшись в ситуации. Достаточно просто одной красной тряпки, в роли которой часто выступают те или иные фамилии. Хейтить Екатерину Монзуль – значит, быть в тренде. Независимо от обстоятельств. Наоборот, уже доходит до того, что под возможность критиковать "подгоняют" обстоятельства.

В прошлом туре УПЛ, когда в матче "Шахтер" - "Александрия" с поля был удален нападающий "горняков" Жуниор Мораес и не был назначен пенальти в ворота дончан за фол Матвиенко против Устименко, судейский эксперт сайта Мирослав Ступар сказал такие слова:

"А еще возникает логичный вопрос: почему в эпизоде ​​с удалением Мораеса Екатерина самостоятельно пошла просматривать повтор, а по эпизоду с участием Матвиенко и Устименко доверилась подсказкам арбитра ВАР Романова. Как видим, именно после подсказки и была допущена ошибка, хотя Екатерина могла посмотреть повтор лично".

Наши эксперты почти всегда выступают за то, чтобы судья в поле лично шел смотреть повтор. Тогда ниже вероятность, что будет принято неправильное решение. Тогда, собственно, повышается ответственность работы арбитра в поле. Тогда меньше возможностей манипулировать результатом у тех, кто находится вне объективов телекамер.

Но после вчерашнего матча почему-то ругают не Юрия Иванова, который лично просматривал повторы и только потом принимал важные судейские решения, а Екатерину Монзуль. Отмененный гол "Динамо" в первом тайме – это зона ответственности не арбитра ВАР Монзуль, а ассистента арбитра ВАР Андрея Скрипки. Эпизод в конце тайма с попаданием мяча в руку игрока "Ворсклы", предшествовал котором (эпизоду) офсайд – вина первого линейного ассистента Александра Жукова, который у себя под носом не заметил метровое "вне игры". Екатерина выполняла свою работу – она ​​акцентировала внимание Иванова на том, что мяч попал Степанюку в руку и это вероятный повод для назначения пенальти. То, что ассистент на линии прозевал офсайд, а ассистент арбитра ВАР с опозданием зафиксировал его на видеоповторе – не ее вина.

Наконец, удаление Забарного, перед которым, собственно, также был офсайд у игрока "Ворсклы". Опять критиковать нужно Жукова, не уведившего в метре-двух перед собой "вне игры", и Скрипку, проявившего инфантильность. Екатерина же действовала в своей зоне ответственности и пыталась быть последовательной. В прошлом туре в подобном эпизоде, когда поскользнулся Мораес и по инерции въехал в ногу сопернику, ее внимание к эпизоду привлек арбитр ВАР Виталий Романов. Теперь в похожем эпизоде ​​уже она привлекла внимание арбитра в поле. Ответственность за удаление – на Юрии Иванове, который должен был разобраться в том, что Забарный не фолил.

Екатерина Монзуль – не идеальный арбитр. Также понятно, что она является своеобразным имиджевым проектом вредителей Лучано Лучи и Андрея Павелко, которые полностью провалили фронт работы в судейском корпусе и пытаются хоть чем-то выделиться (продвижение женщины-арбитра на международную арену мужских матчей – как раз то, что нужно, считают они). Но это не дает права вешать на Екатерину всех собак в эпизодах, где ответственность несут другие или где она просто пытается придерживаться последовательной линии.