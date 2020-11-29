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Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль

Премьер-лига
(2 голосов)

Критиковать Екатерину стало модно

Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"І така я не така, не така я і така, сам не знаєш, що ти хочеш, тільки голову морочиш"... (с)

Критиковать всегда легче, чем анализировать, отмечать или поощрять. Критика начинается с маленькой искорки, а затем набирает обороты снежной лавины. И прекратить критику так же трудно, как и остановить снежный оползень со склона горы.

Критиковать становится модно – даже не разобравшись в ситуации. Достаточно просто одной красной тряпки, в роли которой часто выступают те или иные фамилии. Хейтить Екатерину Монзуль – значит, быть в тренде. Независимо от обстоятельств. Наоборот, уже доходит до того, что под возможность критиковать "подгоняют" обстоятельства.

Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль - изображение 1

В прошлом туре УПЛ, когда в матче "Шахтер" - "Александрия" с поля был удален нападающий "горняков" Жуниор Мораес и не был назначен пенальти в ворота дончан за фол Матвиенко против Устименко, судейский эксперт сайта Мирослав Ступар сказал такие слова:

"А еще возникает логичный вопрос: почему в эпизоде ​​с удалением Мораеса Екатерина самостоятельно пошла просматривать повтор, а по эпизоду с участием Матвиенко и Устименко доверилась подсказкам арбитра ВАР Романова. Как видим, именно после подсказки и была допущена ошибка, хотя Екатерина могла посмотреть повтор лично".

Наши эксперты почти всегда выступают за то, чтобы судья в поле лично шел смотреть повтор. Тогда ниже вероятность, что будет принято неправильное решение. Тогда, собственно, повышается ответственность работы арбитра в поле. Тогда меньше возможностей манипулировать результатом у тех, кто находится вне объективов телекамер.

Но после вчерашнего матча почему-то ругают не Юрия Иванова, который лично просматривал повторы и только потом принимал важные судейские решения, а Екатерину Монзуль. Отмененный гол "Динамо" в первом тайме – это зона ответственности не арбитра ВАР Монзуль, а ассистента арбитра ВАР Андрея Скрипки. Эпизод в конце тайма с попаданием мяча в руку игрока "Ворсклы", предшествовал котором (эпизоду) офсайд – вина первого линейного ассистента Александра Жукова, который у себя под носом не заметил метровое "вне игры". Екатерина выполняла свою работу – она ​​акцентировала внимание Иванова на том, что мяч попал Степанюку в руку и это вероятный повод для назначения пенальти. То, что ассистент на линии прозевал офсайд, а ассистент арбитра ВАР с опозданием зафиксировал его на видеоповторе – не ее вина.

Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль - изображение 2

Наконец, удаление Забарного, перед которым, собственно, также был офсайд у игрока "Ворсклы". Опять критиковать нужно Жукова, не уведившего в метре-двух перед собой "вне игры", и Скрипку, проявившего инфантильность. Екатерина же действовала в своей зоне ответственности и пыталась быть последовательной. В прошлом туре в подобном эпизоде, когда поскользнулся Мораес и по инерции въехал в ногу сопернику, ее внимание к эпизоду привлек арбитр ВАР Виталий Романов. Теперь в похожем эпизоде ​​уже она привлекла внимание арбитра в поле. Ответственность за удаление – на Юрии Иванове, который должен был разобраться в том, что Забарный не фолил.

Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль - изображение 3

Екатерина Монзуль – не идеальный арбитр. Также понятно, что она является своеобразным имиджевым проектом вредителей Лучано Лучи и Андрея Павелко, которые полностью провалили фронт работы в судейском корпусе и пытаются хоть чем-то выделиться (продвижение женщины-арбитра на международную арену мужских матчей – как раз то, что нужно, считают они). Но это не дает права вешать на Екатерину всех собак в эпизодах, где ответственность несут другие или где она просто пытается придерживаться последовательной линии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Романов Динамо (Киев) Юрий Иванов Екатерина Монзуль Илья Забарный
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Комментарии (13)
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Vantala (Kharkiv)
29.11.2020 в 12:20
Монзуль травят только д@билы. Которые топят за свою команду, невзирая на то правы они или нет. Они не видят, что она реально лучше и непредвзятей большинства (если не всех) мужиков судит. Кстати, количество этих д@билов вы можете сосчитать по количеству минусов под моим коментом.
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-4
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K-Spirit (Киев)
29.11.2020 в 12:26
Монзуль судит футбол только потому, что ее услуги обходятся дешевле, чем судей мужчин. Что там Кварцяный когда-то Катьке обещал? Пару колготок на зиму?
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.11.2020 в 12:26
Нет, не правда. Дебил тут именно ты.
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+2
-1
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 12:17
Мораль какая? Катя не виновата в том, что бездарна, ведь она проект паделки?
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0
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K-Spirit (Киев)
29.11.2020 в 12:13
А в зоне чей ответственности находится назначение пенальти? Толчок Цыганкова рукой в спину даже не рассматривался Катькой, хотя фол был явный, зато во втором тайме эпизод с Кане удостоился ее внимания, хотя там ничего и не было. Как минимум - две похожие ситуации, но в первой ей сразу ясно, что пенальти Динамо не назначать, а во втором нужно посмотреть повнимательней, вдруг что-то удастся разглядеть.
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+4
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
29.11.2020 в 12:22
Катю поставили дрючить ДК, що не ясно?
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+2
0
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K-Spirit (Киев)
29.11.2020 в 12:28
Да это ясно, плохо что некому дрючить Катю. Бабе 40 лет, мужика нет, детей нет, вся отдалась судейству.
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 12:07
Вона не просто нікчемна як арбітр, але й продажна. Тому таке "суддівство". Де Катя є - там буть біді. Шерше ля фам - шукай в пиз**.
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+4
0
roberto32 (буэнос айрес )
29.11.2020 в 11:59
Если ты баба и решила что твоё призвание быть арбитром у спортсменов мужчин то будь готова к тому что тебя постоянно будут посылать . В самом безобидном случае - готовить борщи .
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+3
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
29.11.2020 в 11:50
Офсайд у гравця Ворскли не може скасувати факту брутальної гри Забарного! Арбітр мусить реагувати на всі випадки неспортивної поведінки. І за межами поля. І за межами ігрового часу.
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+2
-9
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K-Spirit (Киев)
29.11.2020 в 12:05
А там было неспортивное поведение? Забарный выбил мяч, когда игрока соперника не было рядом, затем поскользнувшись, хлопнулся на задницу, так что ноги задрались вверх, а на них уже налетел игрок Ворсклы, который вообще не успевал на мяч. Ну а офсайд то уже наплевать.
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+8
0
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 12:17
Хахаха ... правила почитай, чучело :)
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+4
0
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 12:18
Ох уж эти кротоботы. Вас по идиотизму видно, даже если вы Китаем подпишетесь и на мандаринском писать будете :)
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