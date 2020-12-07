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Вице-президент Ворсклы прокомментировал слухи о возможной продаже или роспуске клуба
Говорит, что у полтавчан все стабильно
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию о
- Соответствует ли действительности информация, что Константин Жеваго планирует продать клуб?
– В эту минуту я изучаю пакет документов по бюджетированию клуба на следующий год. Такой информацией вообще не владею. Кто ее запустил? Даже не хочу комментировать желтую прессу. Даже если будет решение о продаже, то это право акционера. Какие проблемы?
- То есть, пока финансовых проблем у клуба нет?
– Да нет. Поверьте, сегодня все настолько публично, что все было бы уже известно. Если думаете, что у нас проблемы, то поднимите стоимость компании на Лондонской фондовой бирже.
Зарплаты выплачивают вовремя. Или вы думаете, мы бы сейчас не продали футболиста, если бы были какие-то проблемы? А спрос есть, и так мы бы закрыли свои бюджеты на полгода-год. С этим проблем нет.
Поэтому, будет продажа или нет... В эту минуту я читаю спонсорские контракты на следующий год и не знаю, что комментировать в этой ситуации.
- Готовы назвать годовой бюджет "Ворсклы"?
– Это коммерческая тайна. Его достаточно, чтобы занимать призовые места.
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