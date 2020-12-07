Вице-президент Ворсклы прокомментировал слухи о возможной продаже или роспуске клуба

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию о возможной продаже или роспуске клуба.

- Соответствует ли действительности информация, что Константин Жеваго планирует продать клуб?

– В эту минуту я изучаю пакет документов по бюджетированию клуба на следующий год. Такой информацией вообще не владею. Кто ее запустил? Даже не хочу комментировать желтую прессу. Даже если будет решение о продаже, то это право акционера. Какие проблемы?

- То есть, пока финансовых проблем у клуба нет?

– Да нет. Поверьте, сегодня все настолько публично, что все было бы уже известно. Если думаете, что у нас проблемы, то поднимите стоимость компании на Лондонской фондовой бирже.

Зарплаты выплачивают вовремя. Или вы думаете, мы бы сейчас не продали футболиста, если бы были какие-то проблемы? А спрос есть, и так мы бы закрыли свои бюджеты на полгода-год. С этим проблем нет.

Поэтому, будет продажа или нет... В эту минуту я читаю спонсорские контракты на следующий год и не знаю, что комментировать в этой ситуации.

- Готовы назвать годовой бюджет "Ворсклы"?

– Это коммерческая тайна. Его достаточно, чтобы занимать призовые места.