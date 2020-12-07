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Вице-президент Ворсклы прокомментировал слухи о возможной продаже или роспуске клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорит, что у полтавчан все стабильно

Вице-президент Ворсклы прокомментировал слухи о возможной продаже или роспуске клуба
Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал информацию о возможной продаже или роспуске клуба.

- Соответствует ли действительности информация, что Константин Жеваго планирует продать клуб?

– В эту минуту я изучаю пакет документов по бюджетированию клуба на следующий год. Такой информацией вообще не владею. Кто ее запустил? Даже не хочу комментировать желтую прессу. Даже если будет решение о продаже, то это право акционера. Какие проблемы?

- То есть, пока финансовых проблем у клуба нет?

– Да нет. Поверьте, сегодня все настолько публично, что все было бы уже известно. Если думаете, что у нас проблемы, то поднимите стоимость компании на Лондонской фондовой бирже.

Зарплаты выплачивают вовремя. Или вы думаете, мы бы сейчас не продали футболиста, если бы были какие-то проблемы? А спрос есть, и так мы бы закрыли свои бюджеты на полгода-год. С этим проблем нет.

Поэтому, будет продажа или нет... В эту минуту я читаю спонсорские контракты на следующий год и не знаю, что комментировать в этой ситуации.

- Готовы назвать годовой бюджет "Ворсклы"?

– Это коммерческая тайна. Его достаточно, чтобы занимать призовые места.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
07.12.2020 в 19:51
У меня вся надежда на молодых иностранцев. Жду декабрьской переоценки состава по трансфермаркту, они должны присвоить нашим иностранцам ценность в суммы до миллиона долларов, Кане может и выше миллиона. И вот их можно бы продать, если найдётся покупатель. Это тех, на кого у Ворсклы есть права. Но и тут дело в том, что продавать ещё очень рано! Эти человеко-активы обещают расти ещё!!...
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Счётчик шансов (Полтава)
07.12.2020 в 19:48
Что такое "хочет продать клуб"? Во-первых, в клуб вложено море инфраструктурных затрат. Какой покупатель это оценит и оплатит. хотя бы частично? Во-вторых, какой потенциальный новый владелец способен "потянуть" такой клуб в принципе, долгосрочно? Если продать за 1 гривну - то это передать, а не продать. Но ни одного человека или группу людей, фирму или группу фирм, я не вижу.
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