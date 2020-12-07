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Белуце: По завершению сезона я должен вернуться в Брайтон, но в футболе все меняется слишком быстро
Аренда хавбека рассчитана до конца сезона
Румынский полузащитник "
"Об интересе из Киева узнал где-то за месяц до перехода сюда. Но предложение поступило не сразу. Я никогда не говорил, что не хотел бы играть здесь. "Динамо" — большой клуб с замечательной историей, тренером и болельщиками. Так что, для меня это большой вызов. Да и кто не хочет играть в Лиге чемпионов? У меня всегда было мечтой сыграть в английской Премьер-лиге, и эта мечта до сих пор присутствует, так как я до сих пор на контракте с "Брайтоном", в который должен вернуться после завершения сезона.
Но это футбол, и ты никогда не знаешь, что может произойти дальше. Мое будущее в следующем сезоне – для меня такая же загадка, как и для тебя. Все меняется слишком быстро, нужно быть готовым к любому исходу", - сказал Белуце.
Отметим, что 21-летний хавбек перешел в "Динамо" в октябре на правах аренды из английского "Брайтона". Тудор сыграл в трех матчах за "Динамо" во всех турнирах, но суммарно отыграл за бело-синих около десяти минут.
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