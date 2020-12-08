Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины

Игорь Цыганык, украинский тележурналист, сообщил, что главный наставник " Динамо " Мирча Луческу рассматривает некоторых игроков из УПЛ, которые могли бы создать конкуренцию.

Но платить деньги, тем более большие, клуб не готов. Другое дело - если "Динамо" займет третье место в группе ЛЧ и продолжит выступление в ЛЕ. В таком случае усиление команды будет серьезным.

В то же время нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не является первоочередной трансферной целью киевлян.