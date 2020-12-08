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Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
Но не Шахаб
Игорь Цыганык, украинский тележурналист, сообщил, что главный наставник "
Но платить деньги, тем более большие, клуб не готов.
Другое дело - если "Динамо" займет третье место в группе ЛЧ и продолжит выступление в ЛЕ. В таком случае усиление команды будет серьезным.
В то же время нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не является первоочередной трансферной целью киевлян.
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Источник:Football Hub
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