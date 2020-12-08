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Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не Шахаб

Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
Новина українською

Игорь Цыганык, украинский тележурналист, сообщил, что главный наставник "Динамо" Мирча Луческу рассматривает некоторых игроков из УПЛ, которые могли бы создать конкуренцию.

Но платить деньги, тем более большие, клуб не готов.

Другое дело - если "Динамо" займет третье место в группе ЛЧ и продолжит выступление в ЛЕ. В таком случае усиление команды будет серьезным.

В то же время нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не является первоочередной трансферной целью киевлян.

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В статье: Игорь Цыганык Шахаб Захеди
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2020 в 11:26
Шахаб это не уровень Динамо. Был Соль, +- игроки одного плана игрок, но не заиграл.
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 11:26
Шахаба кроти заберуть для маринування
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таврия19752009 (симферополь)
08.12.2020 в 11:21
Коноплянка)
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0
0
Arni-86 (Одесса)
08.12.2020 в 11:17
Жуниор Мораес ??))
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+1
0
Dr. House (Подолье)
08.12.2020 в 11:06
Я не вижу игроков в Украине, кроме некоторых из Шахтёра, кто бы мог реально усилить Динамо прямо сейчас. P.S. Селезнева не предлагать)))
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