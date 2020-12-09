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Денис Гармаш выделил защитную тактику Динамо в игре с Ференцварошем

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Денис Гармаш выделил защитную тактику Динамо в игре с Ференцварошем
Новина українською

Атакующий полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с "Ференцварошем" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов (1:0).

- Что помешало "Динамо" сыграть острее в атаке? Все ожидали, что "Динамо", как фаворит встречи, будет играть первым номером, создавать моменты. В итоге первый удар в створ ворот состоялся только на 57-й минуте...

- На первом месте для нас был результат. Иногда нужно проводить и такие игры. Нам нельзя было проигрывать, поэтому мы выбрали более оборонительную тактику. Я думаю, она сработала. Тренер выбрал тактику на игру, а мы ее выполнили.

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- 1:0 - скользкий счет. Были ли вы уверены, что, когда откроете счет, уже удержите нужный результат? Или же волнение присутствовало до последних минут встречи?

- Лично я думал, что если мы забьем гол, то на 200 процентов пройдем дальше.

- Было очень много падений. Связано ли это с состоянием газона? Как бы вы его оценили?

- Нет, газон был нормальный, поле замечательное. Думаю, большое количество падений было связано с большим количеством борьбы. Никто из соперников не хотел уступать, ведь на кону была путевка в Лигу Европы.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Динамо

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