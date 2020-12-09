Денис Гармаш выделил защитную тактику Динамо в игре с Ференцварошем

Атакующий полузащитник " бело-синих " Денис Гармаш на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с "Ференцварошем" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов (1:0).

- Что помешало "Динамо" сыграть острее в атаке? Все ожидали, что "Динамо", как фаворит встречи, будет играть первым номером, создавать моменты. В итоге первый удар в створ ворот состоялся только на 57-й минуте...

- На первом месте для нас был результат. Иногда нужно проводить и такие игры. Нам нельзя было проигрывать, поэтому мы выбрали более оборонительную тактику. Я думаю, она сработала. Тренер выбрал тактику на игру, а мы ее выполнили.

- 1:0 - скользкий счет. Были ли вы уверены, что, когда откроете счет, уже удержите нужный результат? Или же волнение присутствовало до последних минут встречи?

- Лично я думал, что если мы забьем гол, то на 200 процентов пройдем дальше.

- Было очень много падений. Связано ли это с состоянием газона? Как бы вы его оценили?

- Нет, газон был нормальный, поле замечательное. Думаю, большое количество падений было связано с большим количеством борьбы. Никто из соперников не хотел уступать, ведь на кону была путевка в Лигу Европы.