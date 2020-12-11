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Аутентичный герой. Почему мы никогда не забудем Андрея Гусина. ВИДЕО

Премьер-лига
(9 голосов)

Вспоминаем легенду в годовщину его дня рождения

Аутентичный герой. Почему мы никогда не забудем Андрея Гусина. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Так исторически сложилось, что игрокам-волнорез уделяется едва не меньше внимания. Форварды вместе с атакующими полузащитниками благодаря голам всегда на первых страницах, а на голкиперов и защитников обращают внимание только в случае ошибок. Но это не про нас. Сегодня мы вспоминаем легенду киевского Динамо Андрея Гусина, который, к сожалению, уже покинул этот мир.

11 декабря крутом полузащитнику исполнилось 48, но его нет среди нас уже шесть лет. Канал UA-Футбол вспоминает фантастического игрока но не менее фантастическую человека в своем новом видеосюжете.

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В статье: Украина Андрей Гусин Динамо (Киев) канал UA-Футбол
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(9 голосов)
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Комментарии (13)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 16:23
Убан - син підора)))
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0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 16:22
Їблан какцапский, пшёл нахюй)))
Ответить
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 16:21
Иди нахюй, підор какцапский
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
11.12.2020 в 16:12
На твоей могиле даже посрать не сядут, а Андрея все с уважением вспоминают ...
Ответить
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 15:58
Ипать ты даун лаптеногий... Пшёл нахюй, підор
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+1
-1
absurdlight (Kiev)
11.12.2020 в 15:41
Наверное стабильно клал асфальт в России, что пишешь тут неуместное не имея уважение к ушедшим? Не пускают к кормушке больше?
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 15:58
То йобнута какцапська падаль
Ответить
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 16:21
Їблан з роспідераці... Недоразумение роспедрільное)))
0
0
S_Shvets (Киев)
11.12.2020 в 16:22
Хлопці, не ведіться. Давній троль з ольгіно. За останній півгодини забанений навічно тричі і видалені усі коментарі, і тричі створено новий профіль. людина (якщо її можна так назвати) відпрацьовує зп
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0
0
Kela (Одесса)
11.12.2020 в 16:15
я помню этот гол Грекам
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
11.12.2020 в 16:14
Хороший был футболист.
Ответить
+2
0
Vlodyk51 (Ивано-Франковск)
11.12.2020 в 15:23
Такого бійця зараз бракує Динамо.
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+6
0
absurdlight (Kiev)
11.12.2020 в 15:21
Помню.
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+4
0


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