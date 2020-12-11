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Аутентичный герой. Почему мы никогда не забудем Андрея Гусина. ВИДЕО
Вспоминаем легенду в годовщину его дня рождения
Так исторически сложилось, что игрокам-волнорез уделяется едва не меньше внимания. Форварды вместе с атакующими полузащитниками благодаря голам всегда на первых страницах, а на голкиперов и защитников обращают внимание только в случае ошибок. Но это не про нас. Сегодня мы вспоминаем легенду киевского Динамо Андрея Гусина, который, к сожалению, уже покинул этот мир.
11 декабря крутом полузащитнику исполнилось 48, но его нет среди нас уже шесть лет. Канал UA-Футбол вспоминает фантастического игрока но не менее фантастическую человека в своем новом видеосюжете.
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