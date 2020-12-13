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Цыганков сделал пятый дубль в УПЛ и догнал Белькевича по голам за Динамо
Виктор достиг отметки в 69 голов во всех турнирах за киевский клуб
В матче 13-го тура чемпионата Украины
В составе киевлян два забитых мяча на свой счет записал вингер Виктор Цыганков - первый гол с пенальти, второй с игры. Этот дубль стал для игрока "бело-синих" 5-м в рамках УПЛ.
Дубли Виктора Цыганкова в рамках УПЛ
|Дата
|Соперник
|Голы
|Счет (поле)
|03.04.2019
|"Заря" Луганск
|64’, 87’
|3:2 (г)
|30.05.2019
|"Александрия" Александрия
|21’, 69’
|2:0 (г)
|28.06.2020
|"Десна" Чернигов
|3’, 86’
|2:3 (г)
|16.07.2020
|"Заря" Луганск
|14’, 34’
|3:1 (д)
|12.12.2020
|"Колос" Ковалевка
|74’, 84’
|
2:2 (д)
Благодаря этому дублю, 23-летний Цыганков достиг отметки в 69 голов во всех турнирах в футболке "Динамо" и догнал по этому показателю бывшего полузащитника динамовцев Валентина Белькевича.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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