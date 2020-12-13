Цыганков сделал пятый дубль в УПЛ и догнал Белькевича по голам за Динамо

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" дома сыграло вничью с "Колосом" 2:2.

В составе киевлян два забитых мяча на свой счет записал вингер Виктор Цыганков - первый гол с пенальти, второй с игры. Этот дубль стал для игрока "бело-синих" 5-м в рамках УПЛ.

Дубли Виктора Цыганкова в рамках УПЛ

Дата Соперник Голы Счет (поле) 03.04.2019 "Заря" Луганск 64’, 87’ 3:2 (г) 30.05.2019 "Александрия" Александрия 21’, 69’ 2:0 (г) 28.06.2020 "Десна" Чернигов 3’, 86’ 2:3 (г) 16.07.2020 "Заря" Луганск 14’, 34’ 3:1 (д) 12.12.2020 "Колос" Ковалевка 74’, 84’ 2:2 (д)

Благодаря этому дублю, 23-летний Цыганков достиг отметки в 69 голов во всех турнирах в футболке "Динамо" и догнал по этому показателю бывшего полузащитника динамовцев Валентина Белькевича.