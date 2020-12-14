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После поражения от Зари Шаран посетовал на отсутствие двух игроков
Это и стало решающим
По итогам встречи с "Зарей" (0:2) в 13 туре УПЛ главный тренер "
"Заря" - очень хорошая команда. Соперник заслужил победу, потому что играл лучше. К сожалению, у нас отсутствовали Гречишкин и Банада. Это очень серьезные потери на данном этапе. Плюс, Мирошниченко и Бухал. Но причин в этом искать не хочу.
Есть еще игроки, которые хотят доказывать свою профпригодность в каждом поединке. К сожалению, мы не увидели той игры, которую хотели видеть. С начала игры действовали довольно неплохо, но потом отдали инициативу "Заре" и сыграли не так, как хотелось бы.
Во втором тайме усилили нашу атакующую линию, но это максимум наших игроков на сегодняшний день. Поэтому будем говорить с президентом, решать, что делать дальше и узнавать задачи, которые нас ждут.
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