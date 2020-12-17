Шахтер запланировал тренировочный сбор за морем

Футболисты и тренеры " Шахтера " ушли в отпуск и соберутся в Киеве после новогодних праздников.

На 14-16 января запланировано медобследование и тестирование, а уже 17 числа команда полетит в Анталию на первые зимние сборы, они продлятся до 26 января.

По возвращении в Украину и отдыха на несколько дней "горняки" снова отправятся в Турцию - второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля.

Дальше - целенаправленная подготовка к возобновлению чемпионата Украины (13 февраля с "Колосом") и в 1/16 финала Лиги Европы (18 февраля в Тель-Авиве с "Маккаби").