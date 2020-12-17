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Шахтер запланировал тренировочный сбор за морем
И не один
Футболисты и тренеры "
На 14-16 января запланировано медобследование и тестирование, а уже 17 числа команда полетит в Анталию на первые зимние сборы, они продлятся до 26 января.
По возвращении в Украину и отдыха на несколько дней "горняки" снова отправятся в Турцию - второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля.
Дальше - целенаправленная подготовка к возобновлению чемпионата Украины (13 февраля с "Колосом") и в 1/16 финала Лиги Европы (18 февраля в Тель-Авиве с "Маккаби").
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