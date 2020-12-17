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Шахтер запланировал тренировочный сбор за морем

Премьер-лига
(1 голосов)

И не один

Шахтер запланировал тренировочный сбор за морем
Новина українською

Футболисты и тренеры "Шахтера" ушли в отпуск и соберутся в Киеве после новогодних праздников.

На 14-16 января запланировано медобследование и тестирование, а уже 17 числа команда полетит в Анталию на первые зимние сборы, они продлятся до 26 января.

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По возвращении в Украину и отдыха на несколько дней "горняки" снова отправятся в Турцию - второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля.

Дальше - целенаправленная подготовка к возобновлению чемпионата Украины (13 февраля с "Колосом") и в 1/16 финала Лиги Европы (18 февраля в Тель-Авиве с "Маккаби").

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В статье: Шахтер (Донецк) тренировочный сбор
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2020 в 17:53
Азовським?
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 16:41
пусть "поросят" пригласят на спарринг и результат впишут в таблицу как матч 13-го тура))
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+1
-5
Odindoma (Dm.roslo)
17.12.2020 в 18:14
В чемпіонаті змилися під несамовитий крик Серни, що у Кропивницькому льодовиковий період настав, може в спарингу щось покажуть, чемпіони голі.
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+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 16:17
Не в море?
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+5
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 15:57
О, 13-го лютого можна на поле не виходити, бо явно воно в Ковалівці буде промерзлим. Перед Макабом можна дурня валяти, і без гри отрмати 3 очка
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+5
-8
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:23
И шо обозначает Бокасса?Переводим,boca-рот,ass-задница.Получается мягко говоря рото-задница...Ну и придумал "ник".
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+7
-4
Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 16:28
Ну! Таки ДА!
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 16:40
я об этом уже года два-три говорю))))) это )|(опоротик!)))
+5
-4


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