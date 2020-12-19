Шахтёр готов отпустить Тайсона в январе

Сага о уходом Тайсона из "Шахтёра" может наконец завершиться в зимнее трансферное окно.

В субботу игрок проведёт встречу со своим агентом Диего Дорнеллесом, на которой обсудят будущее бразильца.

По информации Globo Esporte, "Интернасьонал" вновь связывался с "Шахтером", однако "горняки" отказались вести переговоры, заранее установив ценник, который в бразильском клубе считают завышенным.

В то же время сам Тайсон считает свой этап карьеры в УПЛ завершенным и в идеале хотел бы досрочно расторгнуть контракт уже зимой, не ожидая его завершения в июле.

В услугах Тайсона также заинтересован ряд клубов из Европы и Азии, а потому вариант с возвращением в "Интернасьонал" не является основным на данный момент.