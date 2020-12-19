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Шахтёр готов отпустить Тайсона в январе

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" установили ценник на игрока

Шахтёр готов отпустить Тайсона в январе
Новина українською

Сага о уходом Тайсона из "Шахтёра" может наконец завершиться в зимнее трансферное окно.

В субботу игрок проведёт встречу со своим агентом Диего Дорнеллесом, на которой обсудят будущее бразильца.

По информации Globo Esporte, "Интернасьонал" вновь связывался с "Шахтером", однако "горняки" отказались вести переговоры, заранее установив ценник, который в бразильском клубе считают завышенным.

В то же время сам Тайсон считает свой этап карьеры в УПЛ завершенным и в идеале хотел бы досрочно расторгнуть контракт уже зимой, не ожидая его завершения в июле.

В услугах Тайсона также заинтересован ряд клубов из Европы и Азии, а потому вариант с возвращением в "Интернасьонал" не является основным на данный момент.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (13)
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Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 14:15
- И где же ваша лошадь?- Шо вы говорите, какая лошадь, я продаю курей, куда вы смотрите?- Я смотрю на цену.. .
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0
-3
Геродот (Винница)
19.12.2020 в 14:08
Тайсон может считать что угодно, но его этап в Шахтере заканчивается в июне, а не в январе, пусть контракт читает. И дело вовсе не в Тайсоне, а в трансферной политике Шахтера. Он дорого покупает и никогда дешево не продает. А то раз пойди на уступки, другой, завтра каждый, найдя что-то лучшее, начнет требовать быстро его продать. А клубу как? Каждый клуб хочет закрепить хорошего игрока, заработать на нем, потому и цену устанавливают высокую, и контракты заставляют переподписывать, и давят психологически. Примеров в Европе полно. И Шахтер тут не исключение. Он предпочитает лучше кого-то так отпустить, как Бернарда или Ферейру, чем потом всех отпускать за копейки. Потому и продает лучших за большие суммы. Вспомните, за какие деньги продали Косту, Фернандиньо, Алекса Тейшейру, Фреда, Фернандо и других. К тому же, Каштру сказал, что он против продажи Тайсона зимой в преддверии еврокубков. Так что Интернасьоналю или другим вряд ли что обломится задешево. Хотите купить - платите, считаете цену завышенной - ищите кого подешевле.
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+2
-3
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K-Spirit (Киев)
19.12.2020 в 13:28
- Все берите! - повторила вдова. - Двадцать рублей, - сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали. - Сколько? - переспросила она. - Пятнадцать рублей, - спустил цену Варфоломеич. Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.
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0
-3
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zloyded (Киев)
19.12.2020 в 12:45
А про цену так и не сказали Ну понятно, что кротовня захочет заработать... Но желающие могут потерпеть пол-года и летом получить бесплатно!!! 32 года...?!
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+2
-5
S.T. (Кировоград)
19.12.2020 в 13:11
Ну если будут терпеть то не факт что он к ним потом пойдет через пол года, желающих получить бесплатно его потом будет больше намного, а так ты платишь цену ниже стоимости игрока, и забираешь игрока на пол года раньше,что тоже выгодно. Если бы все работало по твоей примитивной логике, то Интер бы тоже не забирал Эрикссена на пол года раньше окончания контракта за 20 млн, так что не все так просто как ты рассуждаешь)
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+3
-1
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scorpius (Ck)
19.12.2020 в 12:19
Добегает котракт и летом адьес амиго
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+3
0
Power1 (Донецк)
19.12.2020 в 12:44
Он потихоньку "плавил" игру в последнее время. Лучше продать сейчас и получить хоть что-то. А это "хоть что-то" за Тайсона может бы очень даже о-го-го.
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+1
-2
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zloyded (Киев)
19.12.2020 в 12:48
А в других клубах дураки и не понимают, чт летом бесплатно достанется, если в кротовне яйца в двери не зжмут и не заставят контракт переподписать
+1
-2
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scorpius (Ck)
19.12.2020 в 14:05
... Яйца в кротовне зажмут... Какой-то ты слишком злой и недовольный дед. Что ли пенсию задержали...
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 14:18
Ты так за Ахметова распереживался..... Ничего, что его доходы в день - превышают твои за всю жизнь....
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.12.2020 в 12:15
Так який цінник на Сову?
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+4
-3
Hanter44 (Baburka)
19.12.2020 в 14:09
Ты идиот от рождения или КАК? Совы на трибуне сидели.
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 14:19
Дурка, не тереби бабурку...
+1
-1


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