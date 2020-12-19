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Шахтёр готов отпустить Тайсона в январе
"Горняки" установили ценник на игрока
Сага о уходом Тайсона из "Шахтёра" может наконец завершиться в зимнее трансферное окно.
В субботу игрок проведёт встречу со своим агентом Диего Дорнеллесом, на которой обсудят будущее бразильца.
По информации Globo Esporte, "Интернасьонал" вновь связывался с "Шахтером", однако "горняки" отказались вести переговоры, заранее установив ценник, который в бразильском клубе считают завышенным.
В то же время сам Тайсон считает свой этап карьеры в УПЛ завершенным и в идеале хотел бы досрочно расторгнуть контракт уже зимой, не ожидая его завершения в июле.
В услугах Тайсона также заинтересован ряд клубов из Европы и Азии, а потому вариант с возвращением в "Интернасьонал" не является основным на данный момент.
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