  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень конфликтует с руководством клуба, из-за чего переведен в дубль

Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну
Новина українською

Киевское "Динамо" свернуло переговоры по возможному трансферу бразильского нападающего "Фламенго" Линкольна, сообщает бразильский журналист Жонас Стелман в Twitter.

Киевляне отказались продолжать переговоры, так как форвард был переведен в дубль бразильского клуба.

В дубль футболист был переведен на прошлой неделе после конфликта с тренерским штабом, после чего к нему потеряло интерес не только "Динамо", но и кипрский "Пафос", который также следил за футболистом.

Отмечается, что сейчас основным претендентом на Линкольна является португальская "Санта-Клара".

Напомним, что контракт Линкольна с "Фламенго" рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Линкольн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
22.12.2020 в 16:37
Дыня уже давно свернулась в реальном футбольном мире
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...