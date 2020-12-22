Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну

Киевское " Динамо " свернуло переговоры по возможному трансферу бразильского нападающего "Фламенго" Линкольна, сообщает бразильский журналист Жонас Стелман в Twitter.

Киевляне отказались продолжать переговоры, так как форвард был переведен в дубль бразильского клуба.

В дубль футболист был переведен на прошлой неделе после конфликта с тренерским штабом, после чего к нему потеряло интерес не только "Динамо", но и кипрский "Пафос", который также следил за футболистом.

Отмечается, что сейчас основным претендентом на Линкольна является португальская "Санта-Клара".

Напомним, что контракт Линкольна с "Фламенго" рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.