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Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну
Парень конфликтует с руководством клуба, из-за чего переведен в дубль
Киевское "
Киевляне отказались продолжать переговоры, так как форвард был переведен в дубль бразильского клуба.
В дубль футболист был переведен на прошлой неделе после конфликта с тренерским штабом, после чего к нему потеряло интерес не только "Динамо", но и кипрский "Пафос", который также следил за футболистом.
Отмечается, что сейчас основным претендентом на Линкольна является португальская "Санта-Клара".
Напомним, что контракт Линкольна с "Фламенго" рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.
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