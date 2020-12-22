Домашний стадион Мариуполя может быть не готов к началу весенней части сезона

" Мариуполь ", с большой долей вероятности, не успеет завершить реконструкцию своего домашнего стадиона к началу весенней части сезона. Календарный матч 14 тура УПЛ "Мариуполь" - "Александрия" 13 февраля следующего года в Мариуполе может не состояться.

Как известно, из-за замены газона на местном стадионе имени Бойко все поединки осенней части сезона азовцы вынуждены были проводить в гостях.

Изначально планировалось, что азовцы впервые дома сыграют 5 декабря с киевским "Динамо", однако поединок перенесли в Киев. Об этом попросили киевляне, чтобы лучше подготовится к матчу ЛЧ с "Ференцварошем", но главное, что к тому времени полу-искусственный газон на мариупольском стадионе не был готов к эксплуатации.

На сегодняшний момент работы выполнены на 85 процентов. Эксперты придерживаются мнения, что подрядчику будет сложно "запустить" газон в начале февраля. Тем более, чтобы форсировать прорастание травяного покрытия, нужно будет использовать подогрев, а это значительно повысит стоимость проекта.

Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.