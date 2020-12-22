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Домашний стадион Мариуполя может быть не готов к началу весенней части сезона
Реконструкция арены затягивается
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Как известно, из-за замены газона на местном стадионе имени Бойко все поединки осенней части сезона азовцы вынуждены были проводить в гостях.
Изначально планировалось, что азовцы впервые дома сыграют 5 декабря с киевским "Динамо", однако поединок перенесли в Киев. Об этом попросили киевляне, чтобы лучше подготовится к матчу ЛЧ с "Ференцварошем", но главное, что к тому времени полу-искусственный газон на мариупольском стадионе не был готов к эксплуатации.
На сегодняшний момент работы выполнены на 85 процентов. Эксперты придерживаются мнения, что подрядчику будет сложно "запустить" газон в начале февраля. Тем более, чтобы форсировать прорастание травяного покрытия, нужно будет использовать подогрев, а это значительно повысит стоимость проекта.
Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.
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