  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Домашний стадион Мариуполя может быть не готов к началу весенней части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Домашний стадион Мариуполя может быть не готов к началу весенней части сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Реконструкция арены затягивается

Домашний стадион Мариуполя может быть не готов к началу весенней части сезона
Новина українською

"Мариуполь", с большой долей вероятности, не успеет завершить реконструкцию своего домашнего стадиона к началу весенней части сезона. Календарный матч 14 тура УПЛ "Мариуполь" - "Александрия" 13 февраля следующего года в Мариуполе может не состояться.

Как известно, из-за замены газона на местном стадионе имени Бойко все поединки осенней части сезона азовцы вынуждены были проводить в гостях.

Изначально планировалось, что азовцы впервые дома сыграют 5 декабря с киевским "Динамо", однако поединок перенесли в Киев. Об этом попросили киевляне, чтобы лучше подготовится к матчу ЛЧ с "Ференцварошем", но главное, что к тому времени полу-искусственный газон на мариупольском стадионе не был готов к эксплуатации.

На сегодняшний момент работы выполнены на 85 процентов. Эксперты придерживаются мнения, что подрядчику будет сложно "запустить" газон в начале февраля. Тем более, чтобы форсировать прорастание травяного покрытия, нужно будет использовать подогрев, а это значительно повысит стоимость проекта.

Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь стадион имени Бойко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.12.2020 в 21:44
Наверное ещё матча 3-4 будут проведены в гостях. А что делать? Это по нашему: планомерное затягивание процесса ремонта и т.п.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...