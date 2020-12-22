Костышин: Возможно то, что Луческу вышел на поле, завело Динамо. Для победы все методы хороши

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин подвел итог матча с Динамо (2:2) в рамках 13-го тура УПЛ.

"Матч вышел эмоциональный. Думаю, мы могли выиграть, но где-то отдали инициативу и начали ошибаться. "Динамо" начало создавать моменты, это привело к удалению, а 10 на 10 нам было уже тяжело. Надо было пользоваться моментом, когда нас было на одного больше, и дожимать "Динамо". Поэтому можно быть как довольным результатом, так и разочарованным.

Выход на поле Луческу? Не хочу это обсуждать, ведь я сам несдержанный, сам могу выйти на поле. Это эмоции. Возможно то, что он вышел на поле, завело "Динамо" и они заиграли по-другому, завелись, стали более агрессивными. Возможно это помогло. Все методы хороши для победы команды", – сказал Костышин.

Напомним, что за то, что Луческу покинул пределы технической зоны и вышел на поле КДК наказал тренера словной дисквалификацией на один матч.