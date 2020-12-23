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Федорчук признан лучшим игроком Руха в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

В двух матчах хавбек забил два гола

Федорчук признан лучшим игроком Руха в декабре
Новина українською

Львовский "Рух" подвел итоги голосование на звание лучшего игрока команды в декабре.

Наибольшее количество голосов болельщиков (74%) набрал хавбек Валерий Федорчук, который обошел своих коллег по амплуа - Юрия Климчука и Богдана Бойчука.

Напомним, что Федорчук в двух матчах декабря забил два гола – оба в ворота "Днепра-1" (4:1).

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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