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Федорчук признан лучшим игроком Руха в декабре
В двух матчах хавбек забил два гола
Львовский "
Наибольшее количество голосов болельщиков (74%) набрал хавбек Валерий Федорчук, который обошел своих коллег по амплуа - Юрия Климчука и Богдана Бойчука.
Напомним, что Федорчук в двух матчах декабря забил два гола – оба в ворота "Днепра-1" (4:1).
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Источник:ФК Рух
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