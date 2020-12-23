Федорчук признан лучшим игроком Руха в декабре

Львовский " Рух " подвел итоги голосование на звание лучшего игрока команды в декабре.

Наибольшее количество голосов болельщиков (74%) набрал хавбек Валерий Федорчук, который обошел своих коллег по амплуа - Юрия Климчука и Богдана Бойчука.

Напомним, что Федорчук в двух матчах декабря забил два гола – оба в ворота "Днепра-1" (4:1).