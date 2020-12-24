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Милевский: Пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Кобиным
Миля - в УПЛ!
Новичок "
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Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" - очень хорошая команда и я благодарю за такую возможность клуба.
Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде.
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Источник:Минай
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