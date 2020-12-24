Милевский: Пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Кобиным

Новичок " Миная ", 35-летний нападающий Артем Милевский, прокомментировал переход в клуб УПЛ из Закарпатья.

Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" - очень хорошая команда и я благодарю за такую возможность клуба.

Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде.