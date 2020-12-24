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Милевский: Пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Кобиным

Премьер-лига
(1 голосов)

Миля - в УПЛ!

Милевский: Пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Кобиным
Новина українською

Новичок "Миная", 35-летний нападающий Артем Милевский, прокомментировал переход в клуб УПЛ из Закарпатья.

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Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" - очень хорошая команда и я благодарю за такую возможность клуба.

Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Минай Минай
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Источник:
Минай

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